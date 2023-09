Nem segít az allergia gyógyszer? Ez lehet az oka

Gyógyszereket szedsz, de mégis naphosszat az fújod az orrodat, tüsszögsz, viszket, könnyezik a szemed? Dr. Augusztinovicz Monika allergológus, fül-orr-gégész, az Allergiaközpont orvosa összefoglalta a lehetséges okokat, amelyek megnehezítik az allergia kezelését.

Nem a jó gyógyszereket szedi

A különböző allergiaellenes készítmények nem egyformán hatnak, más tünetet más hatóanyag tud kezelni, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy melyik készítményt szedjük. Sok esetben egyszerre több gyógyszer kombinációjára, leggyakrabban antihisztaminra és szteroidra is szükség lehet a tünetmentességhez, a személyre szabott kezelési tervet allergológus tudja összeállítani, a tüneteink és a vizsgálati eredmények alapján.

Hirtelen jött időjárásváltozás

Az utóbbi években egyre gyakoribb, hogy a pollennaptártól eltér az egyes allergén növények pollenszórásának ideje. A hirtelen jött felmelegedések miatt nem ritka, hogy több növény is egy időben kezd virágozni, a magas pollenterhelés pedig még inkább megviseli a szervezetet. Aki több pollenre is allergiás, annak ez az időszak különösen megterhelő lehet.

A különböző allergiaellenes készítmények nem egyformán hatnak. Fotó: Getty Images

Újabb allergiák

Ha úgy érezzük, hogy a korábbi évektől eltérően az allergiás tüneteink más időszakokban is jelentkeznek, elképzelhető, hogy újabb allergiák jelentek meg. A kezelőorvos ilyen esetben javasolni fogja egy újabb allergiateszt elvégzését. Ha bebizonyosodik, hogy több mindenre is allergiásak vagyunk, akkor a kezelést ennek megfelelően fogja módosítani.

Már nem hatásos a régi terápia

Ha valaki allergiás, évente szükséges felkeresnie allergológust, még a pollenszezon előtt. Ilyenkor, ha szükséges meg lehet ismételni az allergiatesztet, el lehet végezni a fül-orr-gégészeti vizsgálatokat. Az orvos a tünetek és ezen eredmények birtokában az aktuális állapotunknak megfelelő kezelési tervet fog összeállítani, amivel ebben a szezonban is hatékonyan tudjuk enyhíteni az allergiás tüneteinket.

Nem „csak” allergiás

Ha eredménytelenül próbálkozunk például az orrdugulás kezelésével, már több készítményt is használtunk, akkor – ha eddig nem is tettük – forduljunk orvoshoz. A hetekig-hónapokig használt nyálkahártya lohasztó készítmények az orrnyálkahártyát tönkre tehetik, orrcseppfüggőséget is okozhatnak. Ezt megelőzendő, járjunk utána, hogy mi áll valóban a háttérben.

Dr. Augusztinovicz Monika elmondta, hogy allergiás orrtünetekre a szteroid orrspray hosszútávon is biztonsággal alkalmazható, ám ha valaki tartós orrdugulással küzd, fül-orr-gégészeti vizsgálaton ellenőrizni kell, nincs-e például orrpolip vagy idült orrmelléküreg-gyulladás a háttérben.