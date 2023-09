Allergiás fejfájás - tényleg létezik?

Gyakran hallhatjuk az allergiás fejfájás kifejezést, annak ellenére, hogy nincs ilyen hivatalos diagnózis. Persze ettől még nagyon tudnak szenvedni tőle az érintettek - írja a Health.com. Az allergiás fejfájás mögött szinuszos fejfájás vagy migrén áll.

A szinuszos fejfájás

Ahogy azt korábban írtuk, a homlok, az arccsont vagy az orrnyereg mögötti terület gyulladása állhat a szinuszos fejfájás kialakulásának hátterében. Ilyenkor az érintett helyeken az átlagosnál több váladék termelődik és gyűlik fel, és mivel nem tud távozni, ezért úgy érezhetjük, hogy fejünkben megnő a nyomás.

Tünetei:

feszítő érzés, a homlok, arccsontok, orrnyereg és fül környékén jelentkező fájdalom

fejfájás

orrdugulás

szaglásvesztés

orrfolyás

láz

Az orrmelléküreg-gyulladást leggyakrabban baktériumok vagy vírusok okozzák. Utóbbi a gyakoribb: a náthás emberek mintegy 90 százalékánál valamilyen vírusos gyulladás van az orrmelléküregekben.

Az orrmelléküreg-gyulladás az allergiásoknál is gyakori, mivel ugyanazok az irritáló anyagok válthatják ki, amelyek az allergiát is: állati szőr, szennyezett levegő, füst és por. A gyulladás és az allergia pedig akár fejfájást is okozhat, de ez a ritkább eset.

A gyulladás, és vele a fejfájás gyakran magától meggyógyul, de attól függően, hogy bakteriális, vírusos vagy gombás fertőzés okozza-e, többféle kezelés segíthet rajta.

Sokak életét megkeseríti a fejfájás. Fotó: Getty Images

A migrén

A legtöbb esetben az, amit allergiás fejfájásnak neveznek, valójában migrén. A migrén egy 4-72 órán át tartó erős, lüktető fejfájás, amely gyakran féloldali, terhelésre pedig rosszabbodik. A fejfájás e típusa rohamokban jelentkezik, gyakorisága nagyon változó: van, akinél félévente egyszer alakul ki, míg másoknál sűrűbben. Nagy átlagban a migréneseknél havonta kétszer-háromszor is jelentkeznek az akár két-három napig eltartó fejfájások. A panaszokat megelőzheti úgynevezett aura is, amely a leggyakrabban egyfajta látászavar.

Tünetei:

a fejfájás mozgásra rosszabbodik

a mindennapi teendőket akadályozza

hányinger, hányás

közepes vagy erős fejfájás

lüktető fájdalom

könnyező szemek, orrfolyás, de tiszta váladékkal

érzékenység fényre, zajokra

Több napon át is tarthat a migrén. Fotó: Getty Images

A migrénes rohamot több tényező is kiválthatja, mint például:

szorongás

erős és villanó fények

depresszió

másnaposság

fejsérülés

hormonális változások

alacsony vércukorszint

stressz

egyes gyógyszerek

túl sok vagy túl kevés alvás

hirtelen időjárás- vagy környezetváltozás

A migrénen általában vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókkal enyhíthetünk. Amennyiben a rohamok rendszeresek, és a gyógyszerek nem használnak, érdemes orvoshoz fordulni a megfelelő kezelési módszer megtalálásáért.

Az ilyen típusú fejfájást kiegyensúlyozott életmóddal előzhetjük meg: elegendő alvás és testmozgás, változatos diéta, valamint a stressz csökkentése jelenthet megoldást sok más probléma esetén is. Ezenkívül érdemes naplót is vezetni a fejfájásokról, így kiderülhet, hogy mi a migrén kiváltó oka (például hogy keveset aludtunk előző éjszaka).