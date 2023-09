Megjelent hazánkban is az ázsiai lódarázs (Vespa velutina) – értesít mindenkit az Országos Magyar Méhészeti Egyesület.

2004-ben Kínából hurcolták be Európába a rovart, először Franciaországban ismerték fel a jelenlétét, azóta elterjedt Németországban és Olaszországban is. A méhészek számítottak rá, hogy idővel megjelenik nálunk is – írja a szakportál.

Fotó: Getty Images

A hazai első észlelés híre pár napja érkezett Győr-Moson-Sopron megyéből. „Azonnal felvettük a kapcsolatot az érintett méhésszel, továbbá egy rovartani szakértővel, aki a fotók alapján megerősítette a gyanút” – írják. Később a közvetlen megfigyelés igazolta ezt.

A hivatalos azonosítást követően Magyarország illetékes szervei jelentést tesznek az EU felé az említett invazív faj hazai megjelenéséről.

Az említett faj elterjedésének felméréséhez kérik a méhészeket, hogy fokozottan figyeljenek az ázsiai lódarázs esetleges megjelenésére, észlelés esetén fotóval, videóval dokumentálják azt. Főleg az ország nyugati felében érdemes figyelni. A portál videót is közöl a rovarról, amely sajnos meglehetősen agresszív; méhekre és emberre is támad.