Így sportolj, ha allergiás vagy

A pollenallergiát (szénanáthát) leggyakrabban a parlagfű virágzása váltja ki Magyarországon, amely augusztus közepétől egészen az ősz végéig – a globális felmelegedés miatt jellemzően egyre tovább – szórja a virágporát. Mivel nem kizárólag a parlagfű idézhet elő tüneteket, ezért az értintetteknek érdemes tisztában lenniük a panaszaikat kiváltó növények virágzási idejéről, amelyben nagy segítséget jelentenek a pollennaptárok.

Van, akit csak néhány hétig, míg másokat fél évnél is tovább kínozhatnak a különböző pollenek. A tünetek – és azok erősségei – egyénenként eltérőek lehetnek: megjelenhet orrfolyás, orrdugulás, torokkaparás, köhögés, könnyező, viszkető szem vagy akár ekcéma is. Az erős, kezeletlen allergia megnehezítheti nem csak a sportolást, hanem a hétköznapi tevékenységeket is, éppen ezért fontos, hogy az érintettek mielőbbi orvosi segítséget kérjenek.

Allergiával is fontos a testmozgás. Fotó: Getty Images

A kivizsgálás során pontosan meghatározhatóak a panaszokat kiváltó allergének, valamint a javuláshoz szükséges terápia. A kezelőorvos segítséget nyújthat abban is, hogy az adott páciens esetében melyik a legmegfelelőbb mozgásforma: a cél egy olyan sportág megtalálása, amely űzése hosszú- és rövidtávon is a beteg egészségét szolgálja. Bár asztmás tünetek esetén fizikai terhelésre akár nehéz légzés is jelentkezhet, megfelelő kezelés mellett a rendszeres, aktív sport – például az úszás, vagy egyes statikus sportágak – segíthetik a légzésfunkciós értékek és ezáltal az életminőség javulását.

Nem mindegy, mikor és hogyan sportolunk

Amennyiben a tüneteket kiváltó allergén éppen nagyobb koncentrációban található meg a levegőben, a szabadtéren – különösen a mezők, rétek közelében – végzett edzéseket még gyógyszeres kezelés mellett is érdemes kerülni. Helyette ideiglenesen javasolt inkább zárt térben való mozgásformát választani. Bár elérhetőek olyan maszkok, amelyek valóban képesek megszűrni a polleneket is, ezek használata megzavarja a sportolás közben jóval intenzívebb légcserét, ezért erre a célra a használatuk nem ajánlott.

Amennyiben lehetőség van rá, allergia szezonban, a szabadtéri sportoláshoz válasszunk olyan napszakot, amikor a levegő pollentartalma alacsonyabb. Ilyen például a nagyon kora reggeli – napfelkelte utáni – időszak, valamint a késő este (kivételt nagyvárosokban, ahol a nap végén megnő a légszennyezettség, ami további tüneteket idézhet elő). Hogyha a szabad levegőn sportoltunk, törekedjünk arra, hogy a lakásba visszaérve a ránk tapadt allergéneket mielőbbi eltávolításuk: azonnal cseréljük le a cipőnket, ruhánkat, majd következzen egy alapos mosakodás és hajmosás.

Gyógyszer kezelés

Allergia esetén a kezelőorvos indokoltnak tarhatja a gyógyszeres kezelés vagy az immunterápia alkalmazását. Súlyos esetben, szükség lehet intranazális szteroid spray vagy antihisztamin tartalmú szemcseppek alkalmazására is. A vény nélkül is elérhető allergiaellenes gyógyszerek szedésénél azonban érdemes körültekintőnek lenni, bizonytalanság esetén pedig orvosi segítséget kérni. Javasoltak lehetnek például azok az antihisztamin hatású, dezloratadin tartalmú a készítmények, amelyek amellett, hogy csökkentik a kínzó allergiás panaszokat (akár a csalánkiütést is), kevésbé, vagy egyáltalán nem okoznak mellékhatásként – az akár a sportteljesítményre is kiható – álmosságot.