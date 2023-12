Így okozhat allergiát a fogorvosi kezelés

„Az allergia immunrendszerünk túlzott reakciója olyan ártalmatlan anyagokra, amelyek nem kellene, hogy választ váltsanak ki szervezetünkből, legyen szó akár élelmiszerekről, pollenről, szőrről, gyógyszerekről, fémekről. Ezeket az anyagokat allergéneknek nevezzük. Túlzott érzékenység a fogászati gyakorlatban alkalmazott anyagokkal szemben is kialakulhat” – magyarázta dr. Balogh Katalin allergológus, fül-orr-gégész, az Allergia Központ orvosa. Hozzátette, ilyenkor már közvetlenül a kezelés után vagy nagyon rövid időn belül tapasztalhatják a páciensek a szokatlan tünetek, amelyek esetenként súlyos, életet veszélyeztető anafilaxiás reakciót is jelenthetnek. A korai allergiás reakciók mellett léteznek késői, akár hónapokkal, évekkel később fellépő reakciók is.

Fogászati kezelések nyomán is jelentkezhetnek allergiás reakciók. Fotó: Pixabay

Helyi érzéstelenítők

„A fogorvosi gyakorlatban alkalmazott gyógyszerek, így a többi között a húzás vagy pótlás előtt használt helyi érzéstelenítők igen rövid időn belül okozhatnak súlyos reakciókat. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy bár a helyi érzéstelenítőkre adott reakciók viszonylag gyakoriak, legtöbbször nem valódi allergiára vezethetők vissza. A helyi érzéstelenítők beadása után tapasztalt tünetek az adrenalin mellékhatásai is lehetnek, amely gyakran megtalálható ezekben a készítményekben; de a reakciók kialakulásában az érzéstelenítőkhöz hozzáadott tartósítószerek (például metilparaben) is szerepet játszhatnak” – mondta el Balogh doktornő. A helyi érzéstelenítőkkel szembeni allergia tényleges előfordulási gyakorisága rendkívül alacsony (1 százaléknál kevesebb), az allergiagyanú igazolása allergológus szakember kompetenciájába tartozik.

Fogászati fémek

„A fogászatban használt fémek közül elsősorban a nikkel, króm, kobalt, arany, platina, palládium és irídium válthat ki allergiás reakciót. Ezek a fémek főként a nyelven, a fogínyen és gyakran a pótlás közelében keletkező gyulladás formájában okoznak tüneteket. Implantátum esetében helyi gyulladás, majd az implantátum kilökődése fordulhat elő” – foglalta össze a szakember. A fogászati allergia tünete lehet a nyelvbizsergés, szájszárazság, fekélyek a nyálkahártyán, íny-, ajak- vagy nyelvgyulladás és fémes íz. Távoli bőrreakcióként pedig az arcon jelentkezhetnek kiütések.

Latex

Az allergének sorában a latex a következő, amelyről tudható, hogy a hagyományos gumikesztyű alapanyaga, és széles körben használjak a gyógyászatban. A természetes latexek közül legnagyobb jelentősége a hevea brasiliensis (kaucsukfa) tejszerű nedvének van, ennek allergén hatása elősorban az 1980-as és 90-es években került a figyelem középpontjába a AIDS elleni küzdelem kapcsán. Latexallergia esetén az orvos által viselt gumikesztyű a beteg nyálkahártyájával érintkezve enyhébb (tüsszögés, orrfolyás, könnyezés, bőrpír, viszketés) és súlyosabb (légszomj, szívritmus-emelkedés) tüneteket is okozhat. A latexallergia által kiváltott anafilaxia azonban rendkívül ritka. A latexallergiával küzdők száma mára már csökkenő tendenciát mutat, elsősorban annak köszönhetően, hogy egyre több helyen alkalmaznak latexmentes gumikesztyűt. Ugyanakkor egyes gyógyszerkészítmények gumidugói és membránjai szintén tartalmazhatnak latexet, ami – bár minimális mértékben, de – továbbra is problémát jelenthet az arra érzékenyek számára.

Mi a teendő, ha fogászati allergiára gyanakszunk?

„Ha felmerül a fogászati allergia gyanúja, érdemes allergológus szakemberhez fordulni, aki a kórelőzmény felvételét követően epikután teszt elvégzését javasolhatja, mellyel kiszűrhető, hogy pontosan mely anyagokra allergiás a páciens. A vizsgálat során a hát bőrére kamrás tapaszok segítségével viszik fel a vizsgálandó anyagokat, amit a szakorvos vagy képzett asszisztens előre meghatározott időpontokban olvas le. Pozitív reakció esetén, amennyiben a pozitív teszt és a panaszok összefüggését is megállapítja a szakorvos, fontos a feltételezett allergén eltávolítása, a páciens pedig mindenképpen tájékoztassa fogorvosát a korábbi fogászati beavatkozása során előfordult allergiás reakcióról” – hívja fel a figyelmet dr. Balogh Katalin.