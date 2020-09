Furcsa tünet, ami parlagfű-allergiára utalhat

Nátha vagy szénanátha?

Allergia gyermek- és felnőttkorban: vajon kinőhetőek a panaszok? Vannak velünk született, és fokozatosan, idővel kialakuló allergiák. Akad túlérzékenység, melyet a gyerekek később kinőnek, és olyanok is, amiknek felnőtt fejjel sem inthetünk búcsút. Annyi bizonyos, hogy a világon ez a krónikus betegség érinti a legtöbb embert, akiknek a száma folyamatosan nő. Részletek itt.

Tavasztól őszig sokan küzdenek a pollenallergia következtében szénanáthás tünetekkel. Ha a szabadban orrdugulás, orrfolyás, szemviszketés, könnyezés és tüsszögés jelentkezik, és ez hetek óta tart, akkor javasolt allergológushoz fordulni. "A tünetek kapcsán először a legtöbben arra gondolnak, hogy csak a változékony időjárás miatt megfáztak. A nátha azonban hét-tíz nap alatt rendszerint elmúlik, így ha már valóban hosszabb ideje tüneteink vannak, forduljunk allergológushoz" - javasolja Dr. Moric Krisztina fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa.

Tavasztól őszig sokan küzdenek a pollenallergia következtében szénanáthás tünetekkel. Fotó: Getty Images

Mi okozza a krákogást?

Az allergia kevésbé ismert tünete, ám valójában nagyon gyakori, különösen a még nem, vagy nem megfelelően kezelt szénanáthás betegeknél. Légúti allergia esetén a szervezet egyébként teljesen ártalmatlan anyagok, a pollenek ellen védekezik. Azimmunrendszertúlműködése miatt véli ezeket veszélyesnek, így igyekszik mielőbb megszabadítani tőle a szervezetünket, emiatt fokozódik az orrnyálkahártya által termel váladék mennyisége is. "Ez egészséges emberekben is termelődik, de mivel légúti allergia ellen még intenzívebben, ezért a többlet a garat irányába csorog, ami így folyamatosan torokköszörülésre ingereli a beteget" - így a doktornő.

Tüneti és tartós kezelés is létezik ellene

Ha fül-orr-gégészeti vizsgálat során bebizonyosodik, hogy a kellemetlen panasz valóban légúti allergia következménye, akkor tüneti kezeléssel - antihisztaminok szedésével és szteroidtartalmú orrspray használatával - lehet kezelni. Allergiavizsgálattal pontosan meg lehet határozni, hogy melyik növény pollenje okozza a tüneteiket. Az adott növény pollenszórásának ideje alatt ezeket a gyógyszereket kell majd évről évre a jövőben használnunk.

A tüneti kezelés mellett egy másik, tartós megoldás is létezik a szénanáthás tünetek ellen. Az allergénspecifikus immunterápiás kezelés során tablettát vagy cseppet kell szedni, legalább három - bizonyos esetben öt - évig. Ennyi idő alatt a kezelés képes áthangolni az immunrendszer működését. Nemcsak a tünetet kezeli, hanem az allergia kiváltó okára hat, az immunrendszer túlműködését szünteti meg. Már a kezelés első évében is jelentősen csökkenti a tüneteket, a teljes terápia után pedig több, akár tíz-tizenkét évre is elfelejthetjük a szénanáthát.