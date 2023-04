Ezeknél a gyerekeknél ritkább az ételallergia

Az ételallergiások száma az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekedett. Az allergiás reakció lényege, hogy egy adott élelmiszertípussal érintkezve az immunrendszer olyan élelmiszerfehérjéket támad meg, amelyek normális esetben ártalmatlanok, súlyos esetben azonban akár anafilaxiához is vezethet – számol be az IFL Science a lehetséges következményekről. Egy japán kutatócsoport most megállapította, hogy azoknál a gyermekeknél, akik a magzati fejlődés vagy a korai csecsemőkor idején macskával vagy kutyával rendszeresen találkoztak, ritkábban alakult később ételallergia.

Egyebek mellett az immunrendszert is erősíti a kutyákkal való szorosabb kapcsolat. Fotó: Getty images

Nem a steril környezettel teszel jót

Egy ideje már tudni vélik, hogy a háziállatokkal való érintkezéssel hatékonyan megelőzhetők bizonyos allergiás megbetegedések. A rendkívül tiszta környezet ugyanis nem biztosítja a fertőzések elleni küzdelemhez szükséges baktériumokkal való érintkezést, ami immunrendszerünk felkészítéséhez szükséges. Most Hisao Okabe, a japán Fukushima Regionális Központ a Japán Környezet és Gyermekek Tanulmányozásáért kutatója és munkatársai 66 215 gyermek esetében vizsgálták meg a háziállatokkal való érintkezés és az ételallergia közötti összefüggéseket. Az adatok szerint a vizsgált gyermekek mintegy 22 százaléka került kapcsolatba háziállatokkal a magzati időszakban, főként szobakutyákkal és macskákkal.

Az információkat az első trimeszterben, a születéskor és az egyhónapos ellenőrzéskor, valamint a később hathavonta készített orvosi feljegyzésekből gyűjtötték. A kutatócsoport eredményei arra utalnak, hogy a szobakutyák és macskák tartása jelentősen csökkentette az ételallergiák előfordulását. Egyúttal azt is megállapították, hogy a benti kutya és macska tartása jelentősen csökkentette a tejre, tojásra és diófélékre való allergia kialakulásának valószínűségét. A macskákkal való szoros kapcsolat pedig a tojásra, búzára és szójára való érzékenység kialakulásának esélyét csökkentette.

Érdekesség, hogy a hörcsögökkel rendszeresen érintkező gyereknél sokkal nagyobb volt a dióallergia kockázata. A kutatók ezt azzal magyarázzák, hogy a hörcsögök bőségesen esznek dióféléket. Ez arra utal, hogy a dióallergéneket a hörcsögök vagy a házipor bőrrel való érintkezése, az úgynevezett "perkután szenzibilizáció" útján közvetíthetik a csecsemők felé.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!