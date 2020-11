Kétféle vírus

Miért az ajkakat támadja meg?

Hogyan szabaduljunk meg a herpesztől?

Mi váltja ki időről időre a herpeszt?

Mikor és hogyan fertőz?

Vannak jobb hírek is - vagy annyira mégsem?

, mert ha rosszul kezeljük a fájdalmat okozó ajakhólyagocskákat, akkor a problémák megsokasodhatnak, a fertőzés pedig továbbterjedhet az arcon, sőt akár még a szemet is megtámadhatja.A hólyagocskákat herpeszvírusok okozzák: a(HSV-1),pedig a nemi szerveknél fertőz (HSV-2). A herpesz kórokozóját a szervezet védelmi rendszere általában pár nap alatt legyőzi, és a fájdalmas jelenség eltűnik.Ugyanakkor a herpesz vírusa abból a szempontból különleges, hogy. Az első fertőzés után a vírusok egy része "láthatatlanná válik" az immunrendszerünk számára. Az idegdúcokba húzódnak vissza, burkukat levetve, a DNS-üket tartják meg. Ilyen inaktív állapotban élethossziglan fennmaradnak az idegdúcokban.Alkalomadtán aztán aktivizálódnak:, és sokasodni kezdenek. Elhagyják az idegdúcokat, eljutnak a bőrig, és hólyagocskákat képeznek. Az immunrendszer addig küzd velük, amíg meg nem tizedeli őket, hogy aztán a "vert sereg" vissza ne húzódjon az idegdúcokba. Ezután kezdődik a körforgás elölről.Az ajkak különlegesen érzékenyek. A bőrnek itt - eltérően más testtájaktól - nincsenek faggyú- és verejtékmirigyei, így nem működik. Az izzadsággal ugyanis a szervezet a káros anyagokat is kidobja magából.Szintén problémát okoz, hogy az ajkak gyorsan kiszáradnak. Ez és a hiányzó öntisztulási képesség különösen fogékonnyá teszik az ajkakat a külső hatásokra és a betegségek kórokozóira. Ráadásul a herpeszvírusok számára az ajkak különlegesen kedvező körülményeket biztosítanak, így ideális szaporodási-kifejlődési hely számukra.A szervezet védekezik a herpesz ellen, az első fertőzés, illetveegyaránt. Ám ha az immunrendszer nem elég erős, akkor a vírusoknak van esélyük. Minden, ami gyengíti az immunrendszert, a fertőzés (újra)bekövetkeztéhez vezethet. Fizikai és lelki stressz, azaz, szomorúság, düh , megfázás, túl intenzív sportolás, alkohol vagy negatív érzelmek egyaránt hozzájárulhatnak ehhez.Az élelmiszerek egy része allergiát okozhat. Ilyen lehet például az eper, amely kiválthatja a herpesz megjelenését. De lehet ok a túl intenzív UV-sugárzás is: a tenger mellett nyaralók, vagy a magashegységekben túrázók, síelők a fokozott napsütés miatt tapasztalhatják ezt.A vírusok terjedését elsősorbanEmberről emberre terjed a herpesz, elsősorban a csókolózás révén. Cseppfertőzés sem kizárt, tüsszentéssel és köhögéssel is terjedhetnek a herpeszvírusok.Korábban úgy gondolták az orvosok, hogy, ha szétpattannak. Ilyenkor a kikerülő folyadék nagy mennyiségű kórokozót tartalmaz, ráadásul különlegesen aktív vírusokat. Ám az újabb kutatások bebizonyították, hogy a hólyagocskák. Ugyanakkor továbbra is igaz, hogy a hólyagocskákat szétrepeszteni veszélyes, csak éppen annak is vigyáznia kell, akinek "épek" a hólyagocskái. Ezért tartózkodnia kell lehetőség szerint mindenféle testi kontaktustól.A herpeszvírusok burka rendkívül érzékeny, ezért. Ennek ellenére például egy rosszul elmosogatott pohár miatt is bekerülhet a szervezetünkbe a herpesz kórokozója - persze csak ritkán okoz az efféle "indirekt" kontaktfertőzés problémát.Ugyancsak túlélik a herpeszvírusok a 40 fokos mosást. Membránjuk (burkuk) sérül ugyan, és így nem annyira fertőzőek, de bizonyos kockázat még így is marad. Éppen ezért herpeszfertőzés idején a közös kéztörlők használata sem ajánlatos. (És 60 fokon érdemes mosni ezeket - tehetjük hozzá.) Poharak, evőeszközök, tányérok mosogatására is igaz ez. Természetesen egy üvegből sem kell inni ilyenkor.