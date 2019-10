Gyakori viselkedési problémák macskáknál

Megnéztük, mik állhatnak a leggyakrabban előforduló viselkedési gondok mögött, és mit tehetünk ezek ellen.

Alomkerülés, jelölgetés

Ha doromboló barátunk kerüli a macskaalmot, az két dolgot jelenthet: nem szereti az almot, illetve nem bírja a dobozt. Ajánlott fedél nélküli dobozt és szagmentes almot választani, ezt pedig a lehető legkevésbé forgalmas helyre tenni a lakásban. Arra is figyeljünk, hogy minden nap legalább egyszer takarítsuk ki.

A rendszeres jelölgetés általában a többi macskának szól és azt jelenti: eddig és ne tovább. De akár arra is felhívhatja a figyelmünket, hogy kedvencünk fajtársait keresi vagy nem érzi magát biztonságban. Könnyen előhívhatja ezt a viselkedést, ha a lakásban több macska is él, vagy megváltozik a cicánk napi rutinja. Mindenképpen takarítsunk rendszeresen - lehetőség szerint enzimes tisztítószerekkel -, hosszabb távon viszont elképzelhető, hogy csak az ivartalanítás oldja meg a problémát.

Ha macskánk agresszívvá válik, annak általában stressz vagyfélelemaz oka. Fotó: iStock

Durvaság, pusztítás

Több macskánál is előfordul - főleg kisebb korban -, hogy durván játszanak gazdáikkal: karmolásznak és harapdálnak. Ha ezt nem növik ki, illetve nem kapnak olyan nevelést, amelynek hatására abbahagynák a durva játékot, akkor nagyobb korukban bizony fájdalmas sebeket okozhatnak. Ne bátorítsuk a cicát, hogy játsszon kezünkkel, lábfejünkkel vagy nadrágszárunkkal, inkább adjunk neki helyette játékegeret, papírdobozt vagy papírzacskót. Sokan azért nem akarnak macskát tartani, mert a cicák gyakran összekarmolják a bútorokat, az ajtófélfákat - és gyakorlatilag bármit, amihez hozzáférnek. Ez számukra játék, karomélesítés, nyújtózkodás vagy területjelzés is. A problémát megoldhatja, ha a lakás több pontján kaparófákat helyezünk el. Ha macskamentát vagy lelógó játékokat is teszünk oda fel nekik, könnyebben odacsalogathatjuk őket.

Mivel a macskák éjszakai állatok, gyakran épp akkor jön rájuk a társaságkeresési vágy, amikor mi már rég az igazak álmát aludnánk. Segíthet, ha lefekvés előtt játszunk kedvencünkkel egy nagyot, hogy ő is elfáradjon, és neki is adjunk enni, amikor mi vacsorázunk. Ha még így is ébresztgetni próbál minket az éjszaka közepén, ne keljünk fel hozzá - hacsak nincs valami valós probléma az álattal. Ha pedig négylábú kedvencünk agresszívvá válik, amögött általában stressz vagy félelem áll. Fontos, hogy ilyenkor ne próbáljuk megnyugtatni, ne menjünk a közelébe és ne fogjuk meg, mert megsérülhetünk. Ha a macska gyakran mutat agresszív viselkedést, akkor mindenképpen beszéljünk állatorvosunkkal és kérjük ki a tanácsát.

Rombolás, folyamatos nyávogás

A macskákról elterjedt, hogy aszociálisak, ennek viszont épp az ellenkezője igaz, nagyon is társaságkeresők. Egyesek annyira szeretik, ha otthon van a gazdájuk, hogy távollétében zajt csaphatnak, rombolhatnak és körbepisilhetik a lakást. Ahhoz, hogy ezt megelőzzük, próbáljuk indulás előtt 15 perccel és hazaérkezés után 15 percig észre se venni kedvencünket, távollétünkben hagyjuk elő a kedvenc játékait (és tegyük el, amikor hazaérünk), az együtt töltött időben pedig játsszunk vele minél többet, hogy elfáradjon és végigaludja az egyedül töltött órákat.

Az is előfordul, hogy nem rosszalkodnak, csak "túl beszédesek". Nyávogásukkal köszönnek gazdájuknak, ételt kérnek, vagy csak jelzik, hogy egy kis figyelmet szeretnének. Ha ételért nyávog, ne etessük, míg "hisztizik" érte, csak amikor már elcsendesedett, máskülönben csak még inkább rászokik a sírásra. Ha viszont nem etetésnél megy a műsor, és nem is figyelemfelhívás a cél, akkor vigyük el állatorvoshoz, mert könnyen lehet, hogy valamilyen betegség áll a háttérben.

Túlzásba vitt mosakodás

A szép bunda minden macskánál alapvető dolog, de nemcsak szépségük érdekében mosakodnak sokat, hanem azért is, hogy megnyugodjanak. Ám ha túl gyakran mosakszik a cicánk, az már nem tesz jót a bőrének. Vigyük el az állatorvoshoz, mert lehet, hogy valamilyen bőrbetegség miatt tisztálkodik túl sokat. Ám az is lehet, hogy a macska nem érzi jól magát a lakásban vagy stresszes, és így próbálja megnyugtatni magát. Ezen segíthet a napirendjének megváltoztatása, vagy ha új háziállattal bővül a család, akivel nap közben nagyokat tud játszani.

