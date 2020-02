A legnagyobb tévhit a macskákról

Félreismertük kedvenceinket

A macskákról általános vélekedés, hogy antiszociális állatok, és nem képesek igazán kötődni az emberekhez. Sőt sokan kifejezetten rosszindulatúnak tartják a cicákat. Sokszor hallani például olyan történeteket, hogy megérzik, ha valaki nem szereti őket, és ezért direkt azt az embert környékezik meg. A leggyakoribb macskákkal kapcsolatos jó tanács pedig, hogy "ha jóban akarsz lenni velünk, akkor hagyd békén őket".

Sokkal jobban szeret a macskád a közeledben lenni, mint gondolnád.

Ám az Oregon State University kutatói megállapították, hogy a macskákkal kapcsolatos előítélet nem teljesen állja meg a helyét. A friss tanulmány szerint ugyanis a fiatal vagy menhelyekről örökbefogadott macskák például kimondottan szeretik az emberek közelségét, főleg azokét, akik szívesen simogatják őket.

Étel, játék, simogatás

Kristyn R. Vitale, az állatok viselkedésének szakértője és a tanulmány vezető szerzője elmondta: a vizsgálat alatt azt vették észre, hogy a macskák jelentősen több időt töltöttek olyan emberekkel, akik törődtek velünk, mint azokkal, akik nem foglalkoztak a hízelgő kedvencekkel. Emellett a korábbi kutatások megállapították, hogy a macskák a legtöbb figyelmet az ételnek és a játékoknak szentelik.

Minden macska külön egyéniség, de akad néhány olyan szokás, amely szinte mindegyikükre jellemző. Szeretnek leverni dolgokat, imádnak dobozokba bújni, továbbá amikor csak tehetik, a gazdájuk mellé fekszenek az ágyban vagy a kanapén.

Tehát míg a tanulmány középpontjában az áll, hogy a macskák nem feltétlenül antiszociális és maguknak való lények - bár próbálják ilyennek beállítani őket -, azt is fontos megjegyezni, hogy nyávogó házi kedvenceink viselkedése nagyban hasonlít az emberekéhez. A macskák is egyedi személyiségjegyekkel bírnak, ezért egyéni szükségleteik és igényeik is eltérőek, így a környezetükhöz való hozzáállásuk is számos tényezőtől függhet.

Forrás: https://www.petmd.com