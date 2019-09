A legjobb macskafajták kis lakásba

A tonkinézek játékos, aktív cicák, akik mindig igyekeznek a gazdájuk kedvében járni. Különösen azoknak lehet jó választás ez a fajta, akik egyedül élnek. Bújós, folyamatosan szinte követeli magának a figyelmet, és minden lehetséges alkalommal a gazdája ölében terem. Jól érzi magát kisebb terekben is, és alapvetően jól elvan egymagában, ha az imádott gazdi eleget tud foglalkozni vele.

A ragdollok is nagyszerű lakáscicák. Ez a fajta arról kapta a nevét, hogy szabályosan babázni lehet vele: jól tűri, ha felveszik, hurcolják, és gyerekekkel is nagyon türelmes - gazdáján pedig -illetve a család minden tagján - imádattal csüng. Nem rongálós típus, könnyű lekötni a figyelmét, nyugodt, és nagyon tanulékony cica, aki hamar a fejébe vési, hogy mit szabad, és mit nem a lakáson belül. Szőre puha, imád játszani, és nagyon engedelmes.

A ragdollok is nagyszerű lakáscicák (Fotó: iStock)

Az orosz kék sem véletlenül annyira népszerű fajta - nemcsak külseje, hanem természete miatt is előszeretettel választják a cicatartók. Nagyon gyengéd, nem játszik durván, kedveli a társaságot, és nagyon szépen el tudja foglalni magát a lakásban anélkül, hogy rombolna. Játékos természete miatt egyedül is jól elvan, ha kap néhány játékot, csupán arra van szüksége, hogy amikor a gazdi is otthon van, akkor megkapja a napi játék- és szeretetadagját.

A szibériai cicát különösen azoknak ajánlják a szakértők, akiknél nagy a jövés-menés és gyakoriak a vendégek. Barátságosak az idegenekkel, ritkán váltanak ki allergiás reakciót, így olyan lakásban is nyugodtan tarthatók, ahol helyszűke miatt nem lehet őket elszeparálni az esetleges vendégektől. Alapvetően jól tűrik a bezártságot, és már az is hosszú időre le tudja kötni őket, ha az ablakból nézelődhetnek. Tartsuk viszont szem előtt, hogy hosszabb típusú szőrük rendszeres gondozást igényel.

A bombay az egyik "legkutyaszerűbbnek" tartott macskafajta. Aki mindenképpen olyan háziállatot szeretne, amellyel kevés probléma van, annak ideális lehet egy ilyen cica. Mérete apró, és szinte egyáltalán nincs gond a szőrével: havi egy fésülés is elég neki, így nem csinál koszt a lakásban. Emellett kellemes lakótárs: ragaszkodó, de az egyedülléttel sincs problémája.

