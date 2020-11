7 ok, amiért szerethetjük a macskákat

Macskákkal lenni egyszerűen remek érzés, ám ezen túl is tud érveket hozni mellettük a macskák viselkedését kutató Rita Reimers és Dr. Carlo Siracusa, az állati viselkedés egyetemi professzora. Hiszen a macskák:

Toleranciára nevelnek

"A macskák arra tanítanak bennünket, hogy azért szeressünk és tiszteljünk valakit, ami - akkor is, ha nem tudjuk megváltoztatni őt", mondja doktor Sircausa. A macskák híresen független teremtmények, így személyiségjegyeiket sem fogják átalakítani pusztán azért, hogy embertársaik kedvére tegyenek, ezzel együtt szeretetüket és törődésüket képesek kifejezni felénk. "A macskák diszkrét és finom jelenléttel kapcsolódhatnak életünkhöz", mondja a professzor. "Szeretik a játékot, de a csendet, sőt olykor a magányt is."

Nagy segítséget jelentenek az alvásban

Kikapcsolni a telefont, elfelejteni az e-mailezést lefekvés előtt: ezek a módszerek is sokat segíthetnek, egy macska jelenléte viszont szinte biztosan megoldja elalvási problémáinkat. "Beépített alvássegítőhöz jut, aki macskát vesz magához, aki gyengéd álomba dorombolhat bennünket", mondja Rita Reimers. A dorombolás hangja ugyanis éppúgy megnyugtat minket, ahogyan a kiscicákat is, amikor az anyjuktól hallják. Ezt pedig semmilyen applikáció nem tudja helyettesíteni.

A macskák nagyszerű társak a hétköznapokban

Élénkítik a gazdaságot

Ha szeretjük a macskákat, költeni is fogunk rájuk. Játékokra, ételre, alomra és állatorvosra biztosan szükség lesz, ezek megvásárlásával pedig vállalkozásokat tarthatunk életben. Nem vicc: hiszen csak Amerikában közel 70 milliárd dollárt költöttek gazdáik a kis kedvenceikre tavaly.

A természet mesterművei

Ahogy Siracusa professzor állítja: "A macskák elérhetővé teszik számunkra a luxust, hogy otthonunkba csempésszük a természet egyik kis csodáját." A macskák bűverejét minden fajtánál megtapasztalhatjuk akár dorombolnak épp, akár magabiztosan keresztülhasítanak a vaksötéten vagy farkuk tartásával világosan jelzik aktuális hangulatukat. És markánsan felidézik bennünk dzsungelben kóborló rokonaikat, a nagymacskákat, hiszen "a háziasított macskák rendkívül hasonlóak vadon élő rokonaikhoz; ráadásul mindig gyönyörűek, még idősebb korukban is!"

Nincs szükségük sétáltatásra

Ha hideg van, ha szél, ha eső, a kutyának sétálnia kell. A macskáknak viszont nincs szükségük ilyesféle testmozgásra, ami nagyszerű, ha épp büntető jellegűre fordul odakint az időjárás.

Kiváló alapot nyújtanak egy beszélgetéshez

A macskák nem véletlenül uralják a közösségi médiát: akármikor nagyszerű témát szolgáltatnak a fecsegéshez. A macskák állandóan csinálnak valami elbűvölőt, amiről képeket készíthetünk vagy szóban áradozhatunk.

Jót tesznek az egészségünknek

Ezt persze mindenki érzi, aki macskával él együtt. De a tudomány is alátámasztja: "A macska simogatása oxitocintermeléshez vezet, amitől jól érezzük magunkat", mondja Rita Reimers, Siracusa pedig hozzáteszi: "Ha macskákkal töltjük az időnket, akkor alacsonyabb lesz a vérnyomásunk, és általában is boldogabbak lehetünk." A macskatartók élete kevésbé stresszes és a szorongást is könnyebben kezelik. A lábunkhoz tekeredő, szőrös kis lókötők otthonosságot és nyugalmat csempésznek máskülönben oly zaklatott mindennapjainkba, a kevesebb stressz pedig például a szívroham kockázatát is csökkenti - mutat rá végezetül Rita Reimers.

Forrás: PetMD