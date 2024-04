Macska elől mentettek vakondot a tatabányai mentők

Guszti hívatlan vendégre talált a mentőállomás udvarán – írja csütörtöki Facebook-posztjában az Országos Mentőszolgálat. Egészen pontosan egy vakondot fogott a macska, és aztán azon nyomban be is vitte gazdáihoz az épületbe. A természetes környezetéből kiragadott zsákmány rémülten próbált búvóhelyet keresni, és végül a mentők felszerelései között sikerült is elbújnia támadója elől.

„Bajtársaink rögtön a vakond segítségére siettek” – olvasható a posztban. Gusztit végig vissza kellett tartani, nehogy közelebbről is megismerkedjen zsákmányával. A kis vakondot végül sikerült kézre keríteni, hogy aztán az életmentők azon nyomban visszaengedjék a szabadba. „A vakond végül stabil állapotban elmenekült a mentőállomás területéről, megmentőinek gratulálunk” – zárul a történet.

Nem ez az első eset, hogy Guszti bekerült a hírekbe. Tavaly szeptemberben mi is megírtuk, hogy a tiszteletbeli mentőmacska elkóborolt, gazdái pedig nagyon aggódtak érte. A kedvenc végül három hét után került haza – mintegy tíz kilométerrel távolabb, Felsőgallán talált rá egy család.

Borítókép: Getty Images