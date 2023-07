Elszökött a kutya, így került haza Szlovéniából

Bonnie gazdái már két napja keresték a kutyát, amikor a szlovén állategészségügyi hatóság július 5-én délelőtt arról tájékoztatta a Nébihet, hogy találtak egy keverék ebet a két ország határától nem messze. A kutya a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezett mikrochippel, amelynek azonosítója ismeretében a magyar hatóság munkatársai rögtön megtalálták és értesítették az állat tulajdonosát – számolt be az esetről a Nébih a Facebookon. A gazdi ezután már felvehette a kapcsolatot a szlovén féllel, és elindulhatott kedvencéért.

„Bonnie már izgatottan, ugyanakkor kissé megszeppenve várta a gazdáját, akivel immáron együtt Vas vármegyei otthonuk felé vették az irányt” – írja bejegyzésében a Nébih. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a történet szerencsés végkifejletéhez több tényezőnek is teljesülnie kellett, amelyek közül is az egyik legfontosabb a mikrochip. Magyarországon minden négy hónaposnál idősebb ebet mikrochippel megjelölve kell tartani, valamint tulajdonosváltáskor is rendelkeznie kell már vele az állatnak. A chip azonosítója megtalálható az európai uniós kisállat útlevélben és az oltási könyvben egyaránt.

Az azonosítónak emellett az ebek nyilvántartására szolgáló országos elektronikus adatbázisban is meg kell jelennie. Ezt bármely gazdi ellenőrizheti a Nébih chiplekérdező oldalán. Amennyiben nem jelenik meg találat kedvenced azonosítóját megadva, úgy vedd fel a kapcsolatot a chipet beültető állatorvossal, és kérd tőled a mihamarabbi regisztrációt!