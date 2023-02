Kis híján élve eltemették a világ legöregebb kutyáját

Alig két héttel azután, hogy a szervezet egy 23 éves camdeni csivavának adta a legidősebb élő kutya rekordját, máris itt az újabb csúcsdöntés. Bobi ugyanis, aki a Costa család tagjaként a portugáliai Conqueiros falujában éli boldog mindennapjait, február elsején már 30 éves és 266 napos volt – írta meg a Guinness Világrekordok. Bobi egy fajtatiszta Rafeiro do Alentejo, amelynek egyedei átlagosan 12-14 évig élnek. Ő viszont megdöbbentő korával egy közel százéves rekordot adott át a múltnak. Mindeddig Blueyt, egy ausztráliai marhapásztor kutyát tartottak nyilván a valaha volt legöregebb kutyaként, aki 29 éves és 5 hónapos korában távozott az örök vadászmezőkre.

Bobi életkorát a leiriai önkormányzati állatorvosi szolgálat is hitelesítette, amely 1992-ben regisztrálta rendszerében az állatot. Emellett a portugál kormány és a nemzeti állatorvosi unió (SNMV) által működtetett adatbázis (SIAC) szerint is megbízható adatról van szó.

Nem sokon múlt, hogy már kölyökként elpusztuljon

Bobi élete nem indult zökkenőmentesen. Három kan testvérével együtt jött világra a Costa család farmján egy fatárolásra használt melléképületben. „Nyolcéves voltam akkor. Apám vadász volt, és mindig sok kutyát tartottunk” – emlékezett vissza a ma már 38 esztendős Leonel Costa. Hozzátette, éppen azért, mert már egyébként is sok állat élt együtt velük, apja úgy döntött, hogy nem tartják meg az újszülött kölyköket. Akkoriban még normális dolognak számított az idősebb generáció körében, hogy amennyiben a kelleténél több állat van a háznál, úgy egyszerűen ásnak egy gödröt, majd élve eltemetik a túlszaporulatot.

Így történt ez akkor is, amikor Bobi született. A Costa szülők kilopóztak a mellékhelyiségbe, amikor az anyaállat, Gira éppen nem volt ott, és gyorsan kilopták a kölyköket. A nagy sietségben viszont nem vették észre, hogy egy kutyust hátrahagytak. Leonel és testvérei később vették csak észre, hogy Gira továbbra is rendszeresen látogatta a melléképületet, ahol a kölykök születtek. Egyik alkalommal aztán követték az ebet, így fedezték fel, hogy Bobi szerencsésen elkerülte testvérei sorsát, miután sikerült elbújnia a farakások között.

Leonel és bátyjai úgy döntöttek, hogy titokként őrzik majd a kölyök meglétét. „Tudtuk, hogy amint egy kölyök kinyitja a szemét, a szüleink már biztosan nem ásnák el. Köztudott volt ugyanis, hogy ilyet nem szabad tenni” – árulta el a férfi. Általában egy-két hétbe telik, mire az újszülött kutyák ki tudják nyitni a szemüket, miután kellően fejletté válik ehhez a központi idegrendszerük és a szemeik. Végül, mire a Costa szülők észrevették, hogy Bobi él, már késő volt – addigra a kiskutya kinyitotta a szemeit. Onnantól pedig a család tagjának számított. „Bevallom, amikor a szüleim rájöttek, hogy mi tudtunk a dologról, rengeteget kiabáltak velünk, meg is büntettek érte. De megérte, mert jó okból hallgattunk róla” – tette hozzá Leonel.

A hosszú kutyaélet titka

Gazdája szerint csak Bobi tudná megmondani, mi a titka, amiért ilyen hosszú életkort megélt. Mindenesetre a férfi úgy véli, abban nagy szerepe lehet a kutya csendes, békés lakókörnyezetének, amely távol esik a városoktól. A négylábú kedvencet soha nem kötötték meg, mindig szabadon szaladgálhatott az erdőben és a farmon a család háza körül. Leonel Bobit egy nagyon szociális ebként írta le, tekintve, hogy számos más állat élt mellette az évek alatt békességben. Öregkorára a kutya már kevésbé aktív: nehezen tud járni is, így a legtöbb időt az udvarban tölti négy macska társaságában. Sokat romlott mostanra a látása is, Leonel gyakran észreveszi, hogy mozgás közben bele-beleütközik különféle tárgyakba, akadályokba.

Az idős kedvenc többet pihen, mint korábban, evés után pedig szeret egy ágyon elnyúlni. Ami egyébként az étrendjét illeti, Bobit mindig emberi koszton tartották. „Azt eszi, amit mi is. Ha választania kell egy konzerv kutyakaja és egy szelet hús között, Bobi nem hezitál, és biztosan a mi ételünket választja” – hangsúlyozta Leonel, aki szerint ez is hozzájárulhatott az eb hosszú életéhez. Biztos, ami biztos, amit csak lehet, megmosnak, mielőtt odaadnák neki, hogy minél kevesebb fűszert kapjon. Ezenkívül Bobi sokat iszik, naponta egy liter víz is elfogy a tálkájából. A család rendszeresen látogatja vele az állatorvost is, és a vizitek tanulsága alapján életkorához képest jó egészségi állapotnak örvend.

