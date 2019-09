Veszélyes, ha főzünk a kutyára

Szerető közegbe kerülve a kutyát gyakorlatilag családtagként kezelik, sokan pedig nemcsak magukra, hanem kedvencükre is szívesen főznek. Ami azonban nekünk jó, nem feltétlenül szolgálja a kutya egészségét is. Az ideális házi kutyaeledelnek többféle tápanyagot is tartalmaznia kell a megfelelő arányban ahhoz, hogy az eb táplálkozási igényét maximálisan kielégítse.

Megehetjük-e a macska- és a kutyaeledelt? Egy frissen felbontott szarvashúsos kutyakonzervnek igencsak ínycsiklandó illata tud lenni. Felette állva egész biztosan sokan elgondolkodtak már azon, hogy vajon meg lehet-e kóstolni? A válaszért kattintson ide!

Talán logikusnak tűnik, hogy a friss, jó minőségű alapanyagokból készült házi kutyakoszt sokkal egészségesebb a boltokban kapható eledeleknél. A témában folytatott kutatások alapján azonban úgy tűnik, hogy a legnépszerűbb házi kutyaeledelek receptjeinek jelentős része nem a kutyák táplálkozási igényéhez van igazítva.

Ugyanazok hiányoznak a legtöbb házi kutyaeledelből

Egy 2013-as kutatás során 200 házi kutyaeledel receptjét elemezték ki, amelyeket népszerű weboldalakról és állattartásról szóló könyvekből gyűjtöttek ki. Meglepő módon a vizsgált receptek közül összesen 10 bizonyult egészségesnek, vagyis csupán 5 százalékban volt megfelelő a kutyák számára nélkülözhetetlen tápanyagok mennyisége.

A házi kutyakoszt nem feltétlenül egészségesebb a bolti eledelnél. Fotó: 123rf

Azok, akik a házi kosztot tartják előnyösebbnek a kutyák számára, a legtöbbször azzal védekeznek, hogy az emberi ételek sem tartalmaznak minden alapvető tápanyagot, viszont mindig mást és mást fogyasztunk, így összességében bekerül a szervezetbe minden, amire szükségünk van. Ez azonban nem vonatkozik a házi kutyaeledelekre, a kutatás szerint ugyanis a receptek túlnyomó többségéből ugyanaz a 14 létfontosságú tápanyag hiányzik, így ezeket hiába kombináljuk, az állat étrendje nem lesz változatosabb és egészségesebb.

Persze mindez nem jelenti azt, hogy a házilag készített kutyaeledel mindenképpen egészségtelen, de nem is lesz az étel táplálóbb, ha mi készítjük el otthon, nem pedig a boltban vesszük meg. Érdemes állatorvosok honlapján utánajárni az étkezési tanácsoknak, de akár fel is kereshetünk egy szakembert, főleg ha a kutya valamilyen betegség miatt speciális étrendre szorul. Az otthon készített ételeket pedig keverhetjük jó minőségű, bolti állateledelekkel is, ezek ugyanis igazoltan tartalmaznak minden olyan tápanyagot, amire a négylábúnak szüksége van.

Forrás: PetMD