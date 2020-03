Ételek, melyeket ne adjunk a kutyának

Xilit

Egyre népszerűbb az édesítőszerek használata, melyek közül sokan választják a xilitet. Az otthon készített ételek mellett gyakori édesítője a cukorkáknak, a rágónak, a fogkrémeknek és a diétás élelmiszereknek is, de a kutya számára méreg: vércukorszintje nagy mértékben lecsökken tőle, és akár májkárosodást is szenvedhet. Ha a kutyának xilitmérgezése van, akkor olyan tünetek jelzik, mint a hányás, a nyomott hangulat és a koordinációs problémák, de rohamok is jelentkezhetnek nála.

Avokádó

Az avokádóban található egy persin nevű anyag, amely egyfajta gombaölő: ez az emberre teljesen veszélytelen, de a kutyák számára mérgező. Az anyag a kutyáknál súlyos hányást és hasmenést okozhat, amitől akár ki is száradhatnak.

Alkohol

Az alkohol ugyanolyan hatást gyakorol a kutyára, mint az emberre: károsíthatja az agyát és a máját is, de ehhez már sokkal kisebb mennyiség is elég lehet a számára. Egy kevés ital is okozhat a kutyánál hányást, hasmenést, légzés- és koordinációs problémákat, kómát vagy akár halált is az alkohol erősségének függvényében. Minél kisebb testű a kutya, annál kevesebb mennyiség is elég, hogy beteg legyen.

Hagyma és fokhagyma

Nyersen, főzve, sütve, porítva - a hagymát és a fokhagymát érdemes minden formájában távol tartanunk a kutyától. A hagyma ugyanis elpusztíthatja a kutya vörösvérsejtjeit és anémiát (vashiányos vérzékenységet) okozhat. Nagyon kis mennyiségű hagymával még nincs gond, de egy komolyabb dózis mérgezést okozhat, amitől gyengeség, hányás és légzési problémák jelentkezhetnek.

Kávé, tea, koffein

A koffein kis mértékben is okozhat annyira súlyos mérgezést a kutyánál, amelybe bele is halhat. A kakaótól, az energiaitaltól, a kávétól és a teától érdemes ezért távol tartani kedvencünket, ahogy minden egyébtől is, amiben előfordulhat. Ha arra gyanakszunk, hogy a kutyának koffeinmérgezése van, akkor azonnal forduljunk vele állatorvoshoz!

Szőlő és mazsola

Már egy kis mennyiségű szőlőtől és mazsolától is rosszul lehet a kutya, ami hányással jelentkezik. Ha pedig gyakran kap a gyümölcsből, akár komoly veseelégtelenséget is okozhat nála, amelynek korai tünete, hogy lassabb lesz és nyomott hangulatú.

Tej és tejtermékek

A kutyák nem tudják tolerálni a laktózt, ezért a tej és a tejtermékek hasmenést, hányást és egyéb emésztési problémákat okozhatnak náluk. Ha gyakran kapnak tejtermékeket, akár ételallergiát is kiválthat náluk, amely bőrkiütést és viszketést okozhat.

Makadámia dió

Nem a leggyakrabban használt alapanyag, de néhány élelmiszerben előfordul a makadámia, amelyből nagyobb mennyiséget, nagyjából 6 diónak megfelelőt kell elfogyasztania a kutyának, hogy bajt okozzon. Az izomrángás, a hányás, a gyengeség és alázlehetnek a tünetei a makadámiatúladagolásnak. Ha csokoládé is van az ételben, akkor akár azonnali halált is okozhat a makadámiával együtt.

Csokoládé

A legtöbben szerencsére tudják, hogy a csokoládé rosszat tesz a kutyáknak. Ennek oka egy teobromin nevű anyag, amely a csokoládéban található, és amelyet a kutyák szervezete nagyon lassan tud lebontani. A teobromin nemcsak az ét- és tejcsokoládéban, de a fehércsokiban is megtalálható. Kevésbé súlyos esetben hányást és hasmenést okozhat, súlyosabban remegést, görcsöket, szívproblémát és halált is.

Datolya, barack és szilva

Ezekkel a gyümölcsökkel főként a magjuk miatt van gond, ezek ugyanis a kutya vékonybelében okozhatnak problémát, akár el is zárhatják. Plusz a gyümölcsök magjában cianid van, amely veszélyes a kutyára is, így ha a magot összerágja, még ez is okozhat nála mérgezést.

Nyers tojás és hús

A nyers tojás kérdése a mai napig vitatott, de sok állatorvos úgy gondolja, hogy nem tesz jót a kutya szervezetének, hiszen van esély tőle az ételmérgezésre, E. coli-, szalmonella- vagy más bakteriális fertőzésre. A nyers tojáshoz hasonlóan a nyers hús és hal is okozhat fertőzést, de akár paraziták is lehetnek bennük, amelyek átkerülhetnek a kutya szervezetébe. Ha a kutyának parazitafertőzése van, akkor arra a láz és a duzzadt nyirokcsomók figyelmeztethetnek.

Só és cukor

A túl sok só fogyasztása felborítja a kutya nátrium-anyagcseréjét, amitől könnyen kiszáradhat, és ha sok vizeletet ürít, akkor nátriummérgezést is kaphat. A hányás, a hasmenés és a nyomott hangulat lehetnek a tünetei, de remegés és láz is jelentkezhet, és akár halált is okozhat. A túl sok cukor pedig hasonlóan hat a kutyára, mint az emberre: túlsúlyos lehet tőle - és akár cukorbeteg is.

Nyers élesztő

Ahogy a tészta is megdagad az élesztőtől, a kutya gyomrában is hasonló gázok képződhetnek tőle, amelytől fájdalmai, gyomorgörcsei lehetnek. Az élesztőből a fermentálódás során alkohol is kiválhat, amely alkoholmérgezéses tüneteket okozhat a kutyánál.

