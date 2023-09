Így segít a gyászban a kutyád

Monroe, az ausztrál juhászkutya azokon segít, akik elveszítették szerettüket. Általában a háttérből figyel, de bármikor készen áll arra, hogy vigaszt nyújtson – számol be a CNN a pennsylvaniai State College-ban található Koch temetkezési vállalat terápiás kutyájáról. Egyszerűen kötődik a gyászolókhoz, akiknek pedig nagy segítség, ha megsimogathatják őt, sőt, ilyenkor a veszteségükről is könnyebben beszélnek – mondta el Jackie Naginey Hook. A helyi gyásztanácsadó szerint az emberek gyakran nem beszélnek arról, min mennek keresztül, amikor elveszítenek valakit. A gyász folyamata olyan egyedi minden embernél, mint az ujjlenyomat, és sokan nem tudják, hogyan legyenek ott mások számára, akik épp ezen mennek keresztül. A kutyák viszont sok embernél intuitívabbak, ezért feltétel nélküli és szeretetteljes támogatást nyújthatnak a gyász idején – fogalmazott a szakember.

A kutya érintése gyógyít és segít a gyászfeldolgozásban. Fotó: Getty Images

Hazavár és feltétel nélkül szeret

A gyásztanácsadó szerint egy szerettünk elvesztésének feldolgozásához a családnak és a barátoknak is jelen kell lenniük. Ám nekik sem kell feltétlenül beszélniük, kérdezniük, itt az ölelés, az érintés sokszor többet ér. Az egészséges gyógyulás folyamatában tulajdonképpen engedélyt adunk magunknak arra, hogy érezzük, amit érzünk. A testünk tudja, hogyan gyógyítson meg egy sebet, és mi is tudjuk, hogyan kell a veszteséget feldolgozni. Ebben segíthetnek a kutyák, mert ők nem ítélkeznek és nincsenek elvárásaik – mondta Hook, aki szerint ha van kutyád, egy veszteség után legalább nem kell esténként az üres lakásba hazatérned. Sokat számít, hogy vár valaki, aki örül neked és feltétel nélkül szeret. Ráadásul mivel ki kell vinni őt sétálni, ez is segíthet kicsit kizökkenni.

A kutyák – akár kiképzett terápiás ebről, akár egy egyszerű házikedvencről van szó – számos pozitív hatással vannak az életünkre Colleen Dell, a kanadai Saskatchewani Egyetem professzora szerint. Egy márciusi tanulmány eredményei szerint, amelynek Dell volt a vezető szerzője, mindössze tízpercnyi, kutyával töltött idő csökkenti a betegek fájdalmát. Egy kutya képes megérteni az emberek érzelmeit, és tudja, mikor van rá szükség – emelte ki Dell.