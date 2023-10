Ezek a legjobb kutyás sportok

A kutyatartásnak számtalan előnye van, ezek közül az egyik, hogy sokkal több mozgásra ösztönöz, már csak a rendszeres sétáltatás miatt is. Ha ezt már unjuk, vagy csak fel szeretnénk dobni a közösen töltött időt, akkor sok más tevékenységbe is be tudjuk vonni kedvencünket. A Health.com segítségével most a legjobb kutyás sportokat mutatjuk be. Természetesen először inkább könnyebb mozgásformákkal érdemes kezdeni, illetve sokat számít a kutya mérete és habitusa is.

Sok más opció van a sétáltatáson kívül. Fotó: Getty Images

Futás

A kutyák szeretik a rutint: ha egyszer hozzászokik ahhoz, hogy veled fut, onnantól kezdve nem tudod visszatartani kedvencedet.

Biciklizés

Ha a kutyád tele van energiával, akkor elviheted magaddal biciklizni is.

Foci

Egyes kutyák imádják a focit, különösen a terelést. Ráadásul már lehet olyan focilabdákat kapni, amelyek ellenállnak az éles fogaknak.

Jótékonysági futóverseny

Gyakran szerveznek jótékonysági futóversenyeket, ahol a kutyák és gazdáik közösen indulhatnak.

Kutyás jóga

Jógázni is lehet kutyával! Az úgynevezett doga (az angol dog és yoga szavakból) kiváló kikapcsolódás lehet kedvencnek és gazdinak egyaránt.

Amíg a kutya szalad, mozogj te is

Miközben a kutyád visszahozza, amit messzire dobtál, csinálj néhány ropogtatást, fekvőtámaszt vagy guggolást. Vagy akár versenyezz vele a labdáért.

Lépcsőfutás

Akár a házon belül, a lépcsőn fel-le is lehet rohangálni a kutyával.

Közös SUP-ozás

Ha nem fél a víztől, akkor a jószág nagyon jól érezheti magát a deszkán.

Kajakozás

A vízkedvelő kutyák a kajakozást is élvezhetik a gazdáikkal.

Téli sportok

A hóban sem kell hanyagolnunk a kinti mozgást, például síelhetünk is kedvencünkkel.