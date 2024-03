Ekkora bajt okozhat egy aranyos kutyapuszi

Nyilván ahány ház, annyiféle szokás. Vannak, akik igyekeznek meghúzni a határokat kedvencük számára, míg mások akár maguk nyújtják oda arcukat a szívmelengető gesztusnak értékelt kutyapusziért. A nyalogatás a kutyák részéről ösztönös viselkedés, számos esetben így fejezik ki az emberhez fűződő viszonyukat. Olyannyira, hogy egy 2020-ban publikált belga tanulmány szerint a kutatásba bevont gazdik közel felével előfordult már, hogy így vagy úgy, de négylábú társuk arcon nyalta őket korábban. Persze a helyzet kétségtelenül kedves érzelmi töltetén túl akad egyéb szempont is, amelyet érdemes figyelembe venni. Elvégre az ebek napközben rengeteg dologgal érintkezésbe kerülnek, kezdve a tápjuktól és vizüktől a játékaikon és rágókákón át egészen addig, hogy gyakran nyalogatják például a mancsukat és az alfelüket is. Így aztán joggal merül fel a kérdés: mennyire biztonságos egyáltalán, ha végighúzzák a nyelvüket az ember arcán?

Kedves gesztus az állat részéről, mégis érdemes óvatosnak lenni a kutyapuszival. Fotó: Getty Images

A jelenség higiéniai oldalát Jacqueline Boyd, a Nottinghami Trent Egyetem állattudományi kutatója világítja meg a The Conversation oldalán közzétett cikkében. Mint írja, a gazdik általában szeretik kutyájukat, így aztán nem meglepő, hogy a kutya társasága és szeretete szintre csodákat tesz a gazdi mentális egészségével. Ha viszont az eb nyáláról van szó, az már jellemzően több veszélyt hordoz magában az emberre nézve, mint előnyt. „Legyengült immunrendszer vagy nyílt sebek esetén, vagy ha a kutya szereti korpofágiával (ürüléke elfogyasztásával) kiegészíteni az étrendjét, mindenképpen az a legjobb, ha inkább kerüljük, hogy arcon nyaljon” – hangsúlyozza Boyd.

Ezért veszélyes a kutyanyál

A kutyák szájában számos olyan mikroorganizmus él, amelyek nagy általánosságban alacsony kockázatot jelentenek az emberrek nézve. Ritkán azonban akár zoonotikus, azaz állatról emberre terjedő betegségek is származhatnak például egy harapásból, karmolásból vagy nyalásból. Születtek már a többi között súlyos megbetegedésről szóló feljegyzések is a kutya nyálával történő érintkezés kapcsán. Egy, az amúgy egészséges ebek és macskák háromnegyedének szájában előforduló baktérium, a Capnocytophaga canimorsus például életveszélyes vérmérgezést okozhat. Míg a szintén nyál közvetítésével terjedő Pasteurella multocida agyhártyagyulladást idézhet elő.

A zoonózisok kockázata főként legyengült immunrendszerű emberekre, kisgyermekekre, idősekre és várandós nőkre nézve magas. Boyd szerint az érintettek számára feltétlenül fontos, hogy kerüljék kedvencük ilyen irányú közeledését, illetve ezen felül is tegyenek meg mindent a fertőzések megelőzése érdekében. A főbb óvintézkedések közé tartozik a különböző felületek rendszeres takarítása, fertőtlenítése a háztartásban, az egyes használati eszközök óvása a szennyeződésektől, illetve az általános higiéniai szabályok betartása, különösen az állatokkal történt érintkezést követően.

Végezetül a szakember arra is kitér, hogy a világszerte egyre nagyobb egészségügyi veszélyforrásként jelentkező antibiotikumrezisztencia terjedésében szintén közrejátszhatnak a kutyák. Nyálukban ugyanis potenciálisan előfordulhatnak olyan baktériumok, amelyek hordozzák az ellenük alkalmazott gyógyszereket hatástalanná tevő géneket. Ezek a baktériumok pedig a kutyanyál közvetítésével akár az emberi szervezetben is megtelepedhetnek. Érdemes ugyanakkor hangsúlyozni, hogy egy tavalyi német kutatás alapján a veszély mértéke azért összességében alacsony. Mintegy 2800 kórházi beteg és négylábú kedvenceik vizsgálatával a kutatók igazolták, hogy ugyan lehetséges, hogy az ebek és gazdáik ugyanazokat a multirezisztens kórokozók hordozzák, de csupán néhány ilyen esetet tudtak azonosítani. Mindent egybevetve tehát, bár kicsi a valószínűsége, mégis megeshet, hogy pusztán egy kutyapuszi is hozzájáruljon az antibiotikumrezisztencia terjedéséhez.

A kutya így segíti az egészségmegőrzést

Most, hogy számba vettük a kockázatokat, érdemes megvizsgálni, hogy vajon a kutya nyála lehet-e előnyös hatással az egészségre. Elvégre, mint azt például egy 2017-ben publikált spanyol tanulmány is bemutatja, volt, ahol a kutyanyálra hosszú ideig tradicionális gyógyírként tekintettek a sebkezelésben. Boyd hangsúlyozza viszont: nincs tudományos bizonyíték, amely alátámasztaná, hogy a seb gyorsabban gyógyul majd, ha egy kutya megnyalja. Sőt, éppen ellenkezőleg, komoly fertőzéskockázatot hordoz magában ez a módszer.

„Az emberek és kutyák közötti kapcsolat inkább más módon bír potenciális egészségügyi előnyökkel. Az állatasszisztált terápia például számos emberen segíthet, legyen szó akár szorongásról, étkezési zavarokról, traumákról. A kutyák ölelgetése, simogatása segíthet megnyugtatni a betegeket, csökkentve a vérnyomásukat és pulzusukat. Emellett a kutyatulajdonosok is sokat profitálhatnak általában kedvenceikből a nekik köszönhetően megnövekedett fizikai aktivitás és javuló társas kapcsolatok, valamint a társaságuk és az így javuló mentális egészség révén” – fogalmaz a szakértő. Hozzátéve ugyanakkor, hogy az ember és kutya közötti szoros kötelék kialakításához nincs feltétlenül szükség nyalogatásra.

Ezzel együtt Boyd szerint a legtöbb emberre nézve valószínűleg nem veszélyes, ha észszerű keretek között hagyják, hogy kedvencük olykor megnyalja őket. Megfelelő tartási körülmények, gondos egészségmegőrzés (úgy a gazdi, mint a kutya esetében) és kiemelkedő higiéné mellett az alkalomszerű kutyapuszik jelentette kockázat minimális. A „szájra ne!” szabályt mégis jobb inkább betartani.