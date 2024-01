DNS-teszttel üldözik a hanyag francia kutyagazdikat

A dél-franciaországi Béziersben tavaly nyáron kötelezővé tették a lakosok számára, hogy minden kutyatulajdonos szolgáltassa be kedvence DNS-mintáját a hatóságok számára. Ennek alapján a megfelelő vizsgálattal bármikor be lehet azonosítani, hogy mely állat ürüléke éktelenkedik a helyi közterületeken – számol be riportjában az intézkedésről az RTL Híradó. A mintegy 80 ezres lélekszámú településen a négy hónapos türelmi idő után tavaly decemberben kezdtek bírságokat kiszabni a hanyag gazdikra.

Robert Menard polgármester a riportban arról beszél, a rendszer jól működik, amit egyértelműen alátámaszt, hogy a bevezetése óta felére csökkent a városban a kutyapiszok mennyisége. Amennyiben a DNS-vizsgálat során fény derül arra, hogy mely kutya hagyta hátra az utána össze nem szedett ürüléket, a tulajdonos 122 eurós, átszámítva körülbelül 47 ezer forintos büntetésre számíthat. Emellett 15 eurós, közel 6 ezer forintos bírságot szabhatnak ki a rendőrök azokra a gazdikra is, akik nem tudják a megfelelő okmánnyal igazolni, hogy már leadták kedvencüket DNS-mintáját.

Mint azt korábban megírtuk, a kutyaürülék a többi között a budapesti kerületekben is számos problémát okoz. Noha a kutyatulajdonosokat itthon jogszabály kötelezi arra, hogy halmazállapottól függetlenül gondoskodjanak a kutyájuk által hátrahagyott piszok eltüntetéséről, sokan nem tesznek ennek eleget.

