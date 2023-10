„A kutyám tartott életben” – A háziállatok meglepő hatása

"Miután a férjem elhunyt, a kutyám volt a legmegbízhatóbb társ az életemben, aki átsegített az ezt követő nehéz hónapokon" – számol be a michigani Sharon Reid tapasztalatáról a National Geographic. A kutyát már régóta az ember legjobb barátjának nevezik, mert hűséges, és feltétel nélkül, teljes odaadással képes szeretni a gazdáját.

A kutyák enyhítik a magányt. Fotó: Getty Images

Számos előnye lehet

A háziállatok tartásának legszélesebb körben ismert és elfogadott egészségügyi előnyei közé tartozik, hogy a kis kedvencek együttérzést, valamint jobb megküzdési stratégiákat biztosítanak a stressz kezelésére, és így nem engedik gazdájukat magányosnak lenni – mondja Alan Beck, az állatökológia professzora, az indianai Purdue Egyetem Ember-Állat Kötelék Központjának igazgatója. Ezeket az előnyöket tükrözi az Amerikai Pszichiátriai Társaság közelmúltbeli felmérése is, amely kimutatta, hogy a tulajdonosok 86 százaléka úgy érzi: háziállataik többnyire pozitív hatással vannak mentális egészségükre, 90 százalékuk pedig az állatot a család tagjának tekinti.

A tudományosan megállapított előnyök közé tartozik, hogy a kedvtelésből tartott állatok és gazdáik közötti interakciók javíthatják az életminőséget. Az American Heart Association szerint a kutyával való játék javíthatja a hangulatot, csökkentheti a stresszt kiváltó kortizol hormon szintjét, ráadásul a velük végzett rendszeres fizikai aktivitás növeli az erőnlétet is. Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési Központja megjegyzi, hogy a kedvtelésből tartott állatokkal töltött fizikai aktivitás emellett csökkentheti a vérnyomást, a koleszterin- és a trigliceridszintet is. Emellett széles körű egyetértés van a házikedvencek mentális egészségre gyakorolt előnyeiről is. "Ha valakinek van egy bizalmasa, aki sosem ítélkezik, az tompíthatja a stressz fizikai és pszichológiai hatásait" – magyarázza Nancy Gee, a pszichiátria professzora, a Virginia Commonwealth Egyetem Ember-Állat Interakciós Központjának igazgatója.

Az Amerikai Pszichológiai Társaság egyik tanulmánya megállapította, hogy a terápiás kutyák különösen hasznosak az olyan tünetek csökkentésében, mint a figyelmetlenség és a csökkent szociális készségek a figyelemhiányos, vagy hiperaktivitási rendellenességgel küzdő gyermekeknél. Egy másik azt mutatja, hogy egy állat simogatása enyhítheti a szorongás tüneteit, további kutatások pedig arra a következtetésre jutottak, hogy a háziállat javíthatja az autizmussal élő gyerekek szociális viselkedését is.

Ha megtalálod a hozzád illő állatot, segíteni fog

Annak megértése azonban, hogy a háziállatok milyen mértékben járulnak hozzá tulajdonosaik mentális egészségéhez és jólétéhez, vita tárgyát képezi a tudósok között. A kedvtelésből tartott állatok tartásának talán leggyakrabban túlértékelt előnye a depresszióval küzdő emberekre gyakorolt hatása. Az ezt mérő kutatásokból ugyanis kiderül, hogy nem minden esetben segít egy háziállat az ember hangulatán. A háziállat egészségügyi előnyeit ugyanis valószínűleg a tulajdonos és az állat közötti interakció módja határozza meg. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek a számára megfelelő háziállatot kell kiválasztania, ha ki akarja aknázni az általa nyújtott előnyöket.