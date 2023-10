Az idős kutyáknál is megjelenhetnek a demencia tünetei. Ha a kedvencünk egyre zavarodottabban viselkedik, nyugtalan, nem tud tájékozódni, illetve elfelejt ismerős embereket is, érdemes orvoshoz fordulni vele. A fizikai aktivitás viszont sokat segíthet abban is, hogy megelőzzük a betegség kialakulását.