Voldemortról neveztek el egy frissen felfedezett állatfajt

Eddig nem ismert, föld alatt élő hangyafajt azonosítottak ausztrál kutatók. Közleményében a Nyugat-Ausztáliai Egyetem azt írja: a Leptanilla Voldemortra keresztelt állatfaj egyede a népszerű varázslófiú, Harry Potter legfőbb ellenfelét juttatta eszükbe.

Közeli fotó a Leptanilla voldemortról. Forrás: UWA

Dr. Mark Wong vezető kutató, az UWA Biological Sciences School of Forrest munkatársa szerint az apró állat sápadt, fakó színe és hosszú végtagjai is a gonosz varázslóra emlékeztették, illetve a hangya is a sötétségben él és vadászik áldozataira. Ez utóbbi cselekvésére utal éles rágószerve is. "A legtöbb hangyával ellentétben a Leptanilla fajok kis kolóniákban élnek, amelyek általában egy királynőből és körülbelül száz munkásból állnak, és kizárólag a föld alatt fészkelnek" - mondta Wong doktor. Mivel szinte teljes életüket a föld alatt élik le, ezek az 1-2 milliméteres rovarok teljesen vakok és pigmentfoltoktól is mentesek.

Az új hangyafajt egy ökológiai felmérés során fedezték fel, amelyet Nyugat-Ausztrália északi részén végeztek el az egyetem kutatói. Egy 25 méteres, fúrt lyukon keresztül engedtek le egy hálót, amellyel két példányt sikerült a felszínre emelni. Egyébként Ausztrália ad otthont a legsokszínűbb hangyaállománynak a világon, de a L. voldemort mindössze a második leptanillafaj, amelyet felfedeztek a kontinensen.