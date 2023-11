Nutriák leptek el egy tatai parkolót

Nutriák, azaz hódpatkányok jelentek meg az egyik tatai hipermarket parkolójában, miután beköltöztek egy közeli víztározóba - számolt be róla az RTL Híradó. Úgy tudják, ezek a példányok nagyjából egy évvel ezelőtt jelentek meg a parkolóban.

Az eredetileg Dél-Amerikában őshonos állatok láthatóan megszokták az emberek közelségét, sokan fényképezik és etetik őket.

Aranyosak, de jobb, ha nem megyünk a közelükbe. Fotó: Getty Images

Vannak, akik simogatással is próbálkoznak, de Hanga Zoltán, a Fővárosi Állatkert szóvivője szerint azonban haraphatnak. "Senkihez sem fognak odamenni azért, hogy mindenáron megharapják, de ha mondjuk meg akarjuk fogni őket, akkor erre is fel kell készülni" - mondta a Híradónak. Arról is beszélt, hogy egyre több helyen bukkannak fel a rágcsálók, akik többek között a vízfolyások töltésébe ásott üregekkel, és a szántóföldi növények fogyasztásával okozhatnak kárt.

A tatai példányok egyelőre maradhatnak, de a helyi természetőrök folyamatosan figyelik őket, és intézkednek, ha túlságosan elszaporodnának.