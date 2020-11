Koronavírus: szabad este kutyát sétáltatni

Általános kijárási tilalmat jelentett be este 8 és hajnali 5 között Orbán Viktor miniszterelnök. A hétfőn közzétett szigorítások minden magyar hétköznapjait alapvetően megváltoztatják, különösen nehéz helyzetbe kerültek ugyanakkor a kutyatartók, akik közül sokan este 8 után tudják csak megsétáltatni a háziállataikat. Egy megbeszélést követően a kormány részben enyhített a szigorításon és engedélyezte az esti sétákat - némi megkötéssel.

Este nyolc után is szabad a gazda

"Miniszterelnök Úr a mai megbeszélésünk alkalmával figyelembe vette és elfogadta a Kormány részére tett, mintegy másfélmillió kutyatartó képviseletében is megfogalmazott javaslatomat, hogy a kutyás gazdik időkorlátozás nélkül tudjanak sétálni este nyolc óra után is, a lakóhelyük 500 méteres körzetén belül" - írta ki a Facebookos oldalán Ovádi Péter fideszes képviselő. Egyben javasolta azt is, hogy a kutyafuttatók nyitvatartását az önkormányzatok saját hatáskörben tudják mérlegelni és rendezni.

A kijárási tilalom ideje alatt is lehet majd kutyát sétáltatni esténként. Fotó: Getty Images

A döntésről a miniszterelnök is feltett egy videót "20:00 után is szabad a gazda" címmel. Itt elmondta: másfél millió városi kutyatartó van országszerte, akik számára fontos, hogy az eb az esti órákban is mozoghasson.

