Ezt gondold át, mielőtt nyulat veszel ajándékba húsvétra

Egy házi kedvenc befogadása a családba mindig felelősségteljes döntést igényel, hiszen ez hosszú időre meghatározza nemcsak a saját életünket, de egy másik élőlényét is. Éppen ezért nem szabad hirtelen ötlettől vezérelve, pusztán a húsvét okozta felindulásból hazaállítani egy nyúllal. Az ünnep hamar elmúlik, az állat viszont velünk marad, gondozása pedig sok odaadást és elkötelezettséget igényel. Hogy pontosan mennyit, a PETA amerikai állatjogi szervezet gyűjtése alapján igyekszünk megvilágítani az alábbiakban. Avagy mielőtt felcsapnál nyúlgazdinak, ezeket a szempontokat mindenképpen fontold meg.

Nyulat tartani nem könnyű, ezért alapos megfontolást igényel, mielőtt belevágsz. Fotó: Getty Images

A nyúltartás nem kezdőknek való

Bár egy egészséges felnőtt nyúl képes olyan mértékű szobatisztaságra, hogy mindig az alomba végezze el a dolgát, érdemes azonban megemlíteni, hogy ezt meglehetősen gyakran teszi. Magyarán túlzás nélkül legalább minden másnap ki kell tisztítani az alomtálcáját. Emellett tisztán kell tartani az életterét is, ami pedig jellemzően mindennapos porszívózást jelent.

Fontos arról is beszélni, hogy rágcsálóként a nyulak metszőfogai sosem állnak meg a növekedésben, így folyton koptatniuk kell azokat. Emiatt mindennap el kell őket látni tiszta, jó minőségű szénával. Ha ehhez hozzávesszük az alomként szolgáló pelletet vagy forgácsot és az etetésükre szolgáló tápot, akkor bizony jelentős rendszeres kiadással kell számolnunk.

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a nyulak szociális lények, szeretnek érintkezni az emberrel. Éppen ezért nagyon megviseli őket, ha állandóan egy ketrecben kell rostokolniuk, akár a ház egy távoli szegletébe száműzve. Éppúgy, ahogy egy kutya vagy macska, a nyúl is sok foglalkozást, játékot, mozgást igényel, és gazdiként úgy kell kialakítani a napi rutinunkat, hogy jusson erre idő, energia.

Nem teheted ki csak úgy az udvarra

Egy megfelelően gondozott, beltéren tartott nyuszi akár 12 évig vagy még tovább is velünk maradhat. Kültéren tartva viszont az évszakonkénti szélsőséges hőmérsékleti és csapadékviszonyok egyaránt megviselik a szervezetét. A kinti kedvenceket gyakran elhanyagolják a gazdik, arról nem is beszélve, hogy így könnyebben elkaphatnak parazitafertőzéseket is, legyen szó akár bolhákról, atkákról, férgekről. Felszaporodó ürülékük vonzza a legyeket, ami szintén fertőzéskockázatot jelent. Összességében sokat romlik így az életminőségük, egyben a kint tartott kedvencek általában rövidebb életet is élnek, hamarabb elpusztulnak.

Szüntelenül rombolni fogja az otthonod

Mi a közös a telefontöltőkben, papucsokban, a porszívók hálózati kábelében, esetleg a szekrényajtókban? Nos az, hogy a nyulak ezeket mind előszeretettel megrágják, elvégre rágcsálókról van szó. Éppen ezért állandó felügyeletet igényelnek a ketrecen kívül, illetve a játékaikat is gondosan meg kell választani.

Nyúlszőr mindenhol

Képzeld el, hogy áthívod a barátaidat például vacsorára, de egyikük allergiás a nyúlszőrre, így a kellemesnek induló este hamar tüsszögős, könnyezős rémálomba csap át. Vagy gondolj bele, hogyan reagálnál, ha azt veszed észre, mikor indulnál be péntek este a városba szórakozni, hogy a kedvenc ruhádra mindenütt nyúlszőr tapadt. Ha valaki nyulat tart, annak ez mindennapos valóság. Ráadásul nem elég, hogy a lakásban mindenütt apró szőrszálakba futsz, kedvencedet is rendszeresen fésülgetned kell. Ellentétben ugyanis a macskákkal, a nyulak nem tudják felköhögni a lenyelt szőrcsomókat, amelyek így akár végzetes egészségügyi problémák forrásává válhatnak náluk.

Aranyos állat éles karmokkal

Egy dús bundájú nyuszi láttán nehéz ellenállni a késztetésnek, hogy ölbe vegyük és megdögönyözzük. Az érzés azonban nem feltétlenül kölcsönös. A nyulak nem kedvelik, ha felemelik őket a földről, ezért aztán nem ritka, hogy azonnal menekülőre fogják, és igyekeznek kiugrani az ember kezéből. Mindebből aztán fájó karmolások származhatnak, illetve az állat is megsérülhet abban, ha magasról huppan a talajra: kificamodhatnak az ízületei, csontja is törhet. Visszatérve a karmaira, azokat rendszeresen vágni kell, ami fájdalmat is okozhat a számára, ha nem megfelelően vagy túl rendszertelenül csináljuk. El lehet vinni ugyan állatorvoshoz is e célból, de a szolgáltatás nyilván további költségekkel jár majd.

Sokféle betegség megtámadhatja

A nyulak sokféle környezeti behatásra nagyon érzékenyek. Akár egy apró változás az étrendjükben is megbetegítheti például őket. Mindenképpen rossz jel, ha folyik az orruk, oldalra billentik a fejüket, kedvtelenek, hasmenéssel, tüsszögéssel, étvágytalansággal, fogcsikorgatással, nyáladzással vagy székrekedéssel küzdenek. A bőrükön megjelenő sebek pedig bolhás fertőzésre figyelmeztethetnek. Egy-egy betegség következtében gyorsan elpusztulhatnak, ezért panaszok esetén nem szabad késlekedni azzal, hogy állatorvoshoz vigyük kedvencünket.

Érdemes párban tartani a nyulakat

Nyilván gazdiként is sokat játszhatunk egy nyuszival, ez azonban nem helyettesítheti a fajtársak társaságát. A nyulak sokkal boldogabb, egészségesebb életet élnek, ha nem egyedül tartjuk őket. Arra azonban ügyelni kell, hogy területvédő állatokról van szó, ezért két nyúl összeszoktatása hosszú időt és sok figyelmet igényel. Illetve a nemkívánatos szaporulat elkerülése érdekében gondoskodnunk kell az ivartalanításról, amennyiben eltérő nemű párt viszünk haza.

Sokan megbánják a döntést, de a következmények az állatot sújtják

Borzasztó emberi kegyetlenség, hogy sok nyulat, miután elmúlt az újdonság varázsa, egyszerűen kidobnak otthonról. Vannak állatok, amelyek menhelyre kerülnek, másokat udvari ketrecekbe száműznek, míg a legkevésbé szerencsések egyszerűek kikerülnek a természetbe, ahol szabad prédaként szolgálnak az élősködők és ragadozók számára. Mindezen szomorú esetek jelentős része elkerülhető lenne, ha az emberek még a vásárlás előtt átgondolnák, mennyi időt, pénzt és energiaráfordítást igényel egy nyúl helyes tartása a mindennapokban.