Ezért tilos teknősöket puszilgatni

Különös felhívást tett közzé a lakosság körében az amerikai járványügyi hivatal (CDC): a hatóság arra kérte az embereket, hogy „ne puszilgassák vagy öleljék meg” a házi kedvencként nevelt teknősöket. Az állatokhoz köthető szalmonellajárvány ugyanis már legalább 26 embert megbetegített az Egyesült Államok területén - írtja az ABC News.

Az egészségesnek tűnő állatok is veszélyt jelenthetnek

Egy szövetségi törvény tiltja, hogy a 10 centiméteres átmérőnél rövidebb páncélú teknősöket házi kedvencként értékesítsék és terjesszék, mert sok betegséget okozhatnak, különösen a kisgyermekeknél – közölte a CDC. A tilalom ellenére ezek a teknősök illegálisan is beszerezhetőek az interneten és bizonyos üzletekben, bolhapiacokon. Ezek az apró termetű teknősök ürülékükben hordozhatják a Salmonella baktériumokat, még akkor is, ha egyébként egészségesnek és tisztának tűnnek. A kórokozók az emberre is átterjedhetnek, főképp akkor, ha az állatokat ölelgetik, puszilgatják. Már az is elég, ha valaki Salmonella baktériummal fertőződött felülettel érintkezik, majd a szeméhez vagy szájához nyúl. A teknősöket semmiképpen sem javasolt továbbá feltenni az asztalra, a konyhapultra, vagy bármely olyan felületre, amelyre utána élelmiszert helyezhetünk - figyelmeztetnek a szakemberek.

Nem javasolt simogatni, még kevésbé puszilgatni ezeket az állatokat. Fotó: Getty Images

A salmonellosis a köznyelvben rendszerint fertőzött étel fogyasztása után kialakuló gyomor-bélrendszeri tünetekre utal. Minden formára jellemző, hogy a baktérium a szájon át kerül be a szervezetbe, rendszerint szennyezett élelmiszerrel vagy innivalóval. A betegségről részletesebben az alábbi cikkünkben írtunk.

A közegészségügyi tisztviselők jelentései szerint a kisméretű teknősök bizonyos típusai több tagállamban is megbetegedéseket okoztak a lakosság körében. Becslések szerint az elmúlt hónapok során több tucat embert megbetegíthettek ezek az állatok, az érintettek számát ugyanakkor csak megbecsülni lehet, sok embernél ugyanis nem egyértelmű, hogy miként fertőződött meg.