Halált okozott a szalmonellás hús

Szalmonella baktériummal fertőzött, veszélyes ukrán baromfihús miatt figyelmeztetett az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA). Az Infostartnak Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője azt nyilatkozta: egyelőre nincs jele, hogy Magyarországra is érkezett a fertőzött húsból, elvileg nem is lehet behozni, ám iparági szakértők szerint ügyeskedők kijátsszák a tilalmat.

A hírek szerint a kifogásolható szállítmány az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban is okozott megbetegedéseket. 23 ember lett beteg, közülük hatan vérmérgezést kaptak, és egy ember az Egyesült Királyságban meg is halt. Egyelőre nem tudni, mekkora volt a fertőzött szállítmány, vagy hogy lehetnek-e még további esetek.

Szalmonella baktériummal fertőződött baromfihús okozott több megbetegedést. Fotó: Getty Images

Minden tagállamot értesítenek arról, hogy melyik volt a kifogásolható tétel, aminek ismeretében az érintett országok igyekszenek mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt minél előbb kivonják a forgalomból és ne jusson el a vásárlókhoz – magyarázta az InfoRádióban Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. Kiemelte: hivatalosan nem kerülhetett hazánkba ilyen szállítmány, hiszen Magyarország egy rendeletben szabályozta, milyen termékeket tilos behozni Ukrajnából.

Meg nem erősített hírek szerint ugyanakkor előfordulhat, hogy beérkeznek harmadik országból, például Ukrajnából különböző termékek, így akár baromfihús is, és ezt átcsomagolják, esetleg át is darabolják, és így – jogilag persze kifogásolható módon – már európai uniós csirkehúsként érkezik be Magyarországra. Egyelőre nincs arról szó, hogy Magyarországon lenne ilyen, de kizárni nem lehet - tette hozzá a főszerkesztő.