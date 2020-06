Betegségek, melyeket állatainktól kaphatunk el

Pestis

A betegséget fertőzött bolhák terjesztik, a tünetek közé tartozik többek között a láz,fejfájásés hidegrázás is. A pestis ritka, de ha nem kezelik antibiotikumokkal, akkor akár végzetes is lehet. Ha el akarjuk kerülni, figyeljünk arra, hogy az állataink ne érintkezzenek rágcsálókkal, és rendszeresen bolhamentesítsük őket.

Veszettség

A fertőzött állatok harapásával terjed, a nyálukon keresztül. Elkaphatjuk mosómedvétől, borztól, rókától, vagy akár háziállattól is, amennyiben nem kapott veszettség elleni oltást. A tüntetek közé tartozik kezdetben a hányinger, láz, általános rossz közérzet, majd később jelentkezhet idegesség, zavarodottság, álmatlanság is. Minden harapást alaposan mossunk meg, és ha valamilyen vadon élő állattól szereztük, sürgősen menjünk orvoshoz, mert a veszettség kezelés nélkül halált is okozhat.

Néhány betegség kisállatainkról akár ránk is átterjedhet. Fotó: 123rf

Toxoplazmózis

A macskák ürülékében élő kórokozótól lehet elkapni, ezért is fontos, hogy a macskaalmot rendszeresen tisztítsuk, és utána mindig mossunk kezet alaposan. Egészséges szervezet esetén a fertőzéstől nem leszünk betegek, mert legyőzi az immunrendszer, de például kismamákra fokozottan veszélyes lehet. A tünetek közé tartozik az izomfájdalom, láz, illetve a vörös, bevérzett szem is. A legtöbben kezelés nélkül is jobban lesznek, de súlyosabb eseteknél mindenképpen orvosra van szükség.

Bélgiliszta

Ritka esetekben állatról emberre is terjedhet a gilisztásodás, ez leginkább gyerekeknél fordul elő. A férgeket az állatok székletében észlelhetjük először. Szerencsére nem veszélyesek, és könnyen kikezelhetők.

Szalmonella

Egészségesnek tűnő állatok is hordozhatják, elkaphatjuk az ételükkel, élőhelyükkel érintkezve is. A tünetek közé tartozik a láz, hasmenés, hányinger, hányás és gyomorfájdalom is. Általában pár nap után elmúlik, de súlyosabb esetekben pár napos kórházi kezelésre lehet szükség a teljes gyógyuláshoz.

Forrás: pets.webmd.com