A fehér macskák félig süketek

A fehér cicák gyakran süketek az egyik, vagy akár mindkét fülükre is. Emellett általában a felemás szeműek sem hallanak az egyik fülükre, a kék szemű macskák pedig akár teljesen süketek is lehetnek. A macskákhoz egyébként több mondás is fűződik, például az, hogy kilenc életük van és mindig a talpukra esnek - mindkettő tévhit. Kisebb magasságokból valóban nagyon ügyesen landolnak, de magasabb épületekből kiesve ők is ugyanúgy komoly sérüléseket szerezhetnek, akár el is pusztulhatnak. Ha tehát magasan lévő lakásban tartunk cicát, szereltessünk fel macskahálót!

A fehér színű, kék szemű macskák gyakran süketek. Fotó: iStock

Szeparációs szorongásuk is lehet

A macskákra gyakran mondják, hogy öntörvényűek és nem ragaszkodnak annyira a gazdáikhoz, mint a kutyák. Ez azonban nem minden esetben igaz: egyes macskák igen komoly szeparációs szorongással küzdenek, vagyis túlságosan ragaszkodnak az gazdájukhoz. Emiatt van az, hogy a ruháinkra, vagy az ágyunkra pisilnek, ha magukra hagyjuk őket, de ennek a jele lehet az is, ha nyávogni kezdenek és elállják az utunkat az ajtóban, mikor távozni akarunk. Egyedül maradva pedig lehet, hogy a zaklatottság és a szomorúság miatt hányni kezdenek, vagy teljesen visszautasítják az ételt. Az ilyen macskáknak viselkedésterápiára, súlyos esetekben pedig akár gyógyszeres kezelésre is szükségük lehet.

A kutyák kiszagolják a bajt

A kutyák valóban képesek kiszagolni a hipoglikémiát, azaz avércukorszintvészes visszaesését egy cukorbetegeknél. Baj esetén nyalogatással, bökdöséssel vagy nyüszítéssel jelzik a gazdinak, hogy tennie kell valamit. Ma már léteznek kifejezetten a cukorbetegek segítésére kiképzett kutyák is, akiknek 90 százalékos biztonságú a szimata.

250 szót is megérthetnek

Egy kutatás szerint a legokosabb, legjobban kiképzett példányok olyan jól értik az emberi beszédet, mint a kétéves gyerekek, és akár 250 szót is képesek megtanulni. De az "átlagos" kutyusok is igen szépen teljesítenek, hiszen ők is körülbelül 150 szó megtanulására és megértésére képesek. A legokosabb fajták közé tartozik a border collie, az uszkár, a németjuhász, a golden retriever és a dobermann is.

A kiskutyák nem csóválják a farkukat

A farokcsóválás a kutyák kommunikációjának állandó eszköze, a kiskutyák viszont körülbelül 3 hetes korukig egyáltalán nem csóválnak, de van olyan is, aki csak 7 hetes korában kezdi el. Az állatorvosok szerint a képességeik már ekkor is megvannak, egyszerűen csak az első hetekben túlságosan leköti őket az evés és az alvás. Vizsgálatok szerint pedig szinte sosem csóválják a farkukat a kutyák, amikor egyedül vannak.

Rákra is utalhat, ha sántít a kutya

Ha a kutyánk sántítani kezd, mindenképpen vigyük orvoshoz - akkor is, ha semmilyen külső sérülést nem látunk rajta. A sántítás ugyanis tüdőrák vagy szívférgesség tünete is lehet. A mellkasban kialakuló rák a kutyáknál új csontszövet növekedését idézheti elő a lábakban, ami duzzanatot és fájdalmat okoz, ezáltal pedig sántításhoz vezethet.

Forrás: pets.wewbmd.com