A világ legnagyobb szarvasa jelenhetett meg itthon

Egy nagy termetű szarvasról közölt a napokban felvételt a Bodrogköz.info. Az állítólag Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pácin település közelében készült videón egy jávorszarvast kamerázhattak le, amint komótosan sétál a mezőn. A Sokszínű Vidék megkereste a területen illetékes Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságot, amely közölte: „a feltételezett észlelésről nincs hiteles információnk”.

Nem tudni biztosan, hogy itthon készült-e a felvétel

A 24.hu cikke szerint ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy téves az információ, mert ha ritkán is, de a faj egyedei megjelenhetnek Magyarországon. A jávorszarvasok a legnagyobb szarvasfélék, a nagyobb bikák marmagassága meghaladhatja a 200 centimétert, súlyuk a 700 kilogrammot, de a tehenek is nyomhatnak akár fél tonnát. Mellette csaknem eltörpül az európai erdők királyának is nevezett gímszarvas bika, a nagyjából 150 centi magasságával és nagyjából 200 kilós súlyával. A felvételen jól felismerhetően egy jávorszarvas van, azt azonban semmi sem támasztja alá, hogy valóban Magyarországon készült.

A Sokszínű Vidék cikke szerint utoljára 1989-ben tévedt jávorszarvas Magyarországra, akkor a Borsod megyei Szuhogynál láttak ilyen állatot, amit a vadászok kilőttek. A jelenleg érvényben lévő törvények szerint Magyarországon tilos kilőni a jávorszarvast.