Meglepő, hol találtak műanyagszennyezést

Kevesebb madár élhet a Földön, mint azt korábban gondolták a kutatók. Részletek itt.

"A műanyagszennyezés egyre súlyosbodó, világméretű környezetvédelmi probléma, mely veszélyt jelent tengereink biológiai sokszínűségére" - hívta fel a figyelmet Neil James kutató. "A tengeri madarak különösen érintettek, mivel beleakadhatnak a műanyagba vagy lenyelhetik azt" - tette hozzá.

A lundák fészkeiben is nagy arányban találtak műanyagszennyezést a kutatók. Fotó: Getty Images

A thursói University of the Highlands and Islands (UHI) kutatócsoportja ornitológusok segítségével 14 különböző madárfaj 84 kolóniájáról gyűjtött adatokat Nagy-Britanniában, Norvégiában, Izlandon, Svédországban és a Feröer-szigeteken 2016 és 2020 között. Több mint 10 ezer fészket vizsgáltak meg a szakemberek, és ezek 12 százalékában találtak műanyagot.

A legsúlyosabban a lundákat (Fratercula arctica) érinti a probléma: a faj vizsgált fészkeinek kétharmadában lehetett műanyagot kimutatni - írták a tudósok a Marine Pollution Bulletin című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányukban. A tengerekbe kerülő szemét 80 százalékban műanyagból áll. A madarak és tengeri állatok gyakran tápláléknak hiszik a szemetet, ezért megeszik vagy elviszik az utódaiknak.