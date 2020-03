Koronavírus: tisztul a levegő

Az új típusú koronavírus rohamos terjedése miatt egyre több országban korlátozzák a közlekedést és a lakhelyelhagyást. Ennek következtében az elsősorban autókból származó szén-monoxid-kibocsátás tavalyhoz képest csaknem 50 százalékkal csökkent New Yorkban a hét néhány napján. A mutatók szerint tehát a felesleges gépkocsihasználat visszaszorításának jelentős környezeti hatása van. Becslések szerint a járvány kitörése óta 35 százalékkal csökkent a közlekedés a metropoliszban.

Csökken a szén-dioxid légköri koncentrációja

A Columbia Egyetem kutatói rámutattak arra is, hogy a koronavírus-járvány kirobbanása óta 5-10 százalékkal esett vissza a szén-dioxid légköri koncentrációja New York felett, és a metán esetében is enyhe csökkenést mértek. A szakemberek szerint május beköszöntével - amikor a szén-dioxid-kibocsátás általában tetőzik - előfordulhat, hogy a több mint egy évtizeddel ezelőtti pénzügyi válság óta tapasztalt legalacsonyabb szén-dioxid-szintet fogják mérni.

A Carbon Brief nevű brit honlapon korábban megjelent tanulmány szerint pedig Kínában 25 százalékkal csökkent az energiafelhasználás és a szén-dioxid-kibocsátás február két hetében, amikor még javában tombolt ott is a koronavírus-járvány. A szakértők szerint ennek következtében valószínűleg 1 százalékkal fog visszaesni az ázsiai ország egész éves szén-dioxid-emissziója.

Kevesebb nitrogén-dioxid

Emellett több helyen - például Kínában és Észak-Olaszországban - is jelentősen csökkent a nitrogén-dioxid jelenléte is, amely szintén az üvegházhatású gázok közé tartozik. A mérséklődés hátterében a koronavírus elleni védekezés jegyében bevezetett intézkedések, például az autóhasználat és az ipari tevékenységek korlátozása áll. A légi közlekedés korlátozása és az otthoni munkavégzés miatt valószínűleg sok más országban is csökkenni fognak bizonyos kibocsátások. Noha az otthoni munkavégzés miatt várhatóan megnő a háztartások energiafogyasztása, a közlekedés csökkenése és a gazdaságok általános lelassulása valószínűleg hatással lesz az összkibocsátásra.

Ugyanakkor arra is vannak figyelmeztető jelek, hogy a koronavírus-járvány vége után drasztikusan megemelkedhet bizonyos káros anyagok szintje - emelték ki a kutatók.

