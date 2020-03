Koronavírus: így hatékony az otthoni munka

A koronavírus-helyzet miatt aki csak tud, otthonról, úgynevezett home office-ból dolgozik. Persze vannak, akiknek ez már ismerős terep, a munkavállalók többségének azonban ezek a napok kőkemény átállási időszakot jelentenek - munkahelytől és pozíciótól függetlenül. De vajon hogyan lehet megkönnyíteni ezt a nehéz időszakot, illetve hogyan lehetünk ebben a kényszer szülte szituációban is produktívak? Mutatjuk a szakértők tippjeit.

Tartsuk a kapcsolatot a kollégákkal!

A szakemberek szerint a kapcsolattartás a hatékony otthoni munka kulcsa - a koronavírus-járvány ideje alatt is. Fontos tehát, hogy ne szakadjon meg a megszokott kapcsolat a vezetőnkkel és csapatunkkal. Rendszeresen jelentkezzünk, és kérjük tőlük is ugyanezt. Kérdezzük meg, mit tudunk nekik segíteni, illetve mondjuk el, ők miben tudnának nekünk. Azt is mindig beszéljük meg, konkrétan mikor segítünk egymásnak.

A koronavírus-járvány idején elrendelt home office alatt is megszokott munkaidőben dolgozzunk. Fotó: Getty Images

Szokjunk rá a videóhívásra!

A legtöbben az otthoni munka során telefonon beszélnek egymással, ami remek, hiszen gyorsabb, mint e-mailezni. A szakértők szerint viszont ennél is jobb, ha videóhívást indítunk, így ugyanis még könnyebb megérteni, pontosan mit szeretne a beszélgetőpartnerünk, ezzel pedig biztosíthatjuk, hogy még a koronavírus-helyzet se hátráltassa a hatékony munkát. A videóhíváshoz semmi másra nincs szükségünk, mint arra a számítógépre, okostelefonra vagy tabletre, amely amúgy is ott van az asztalunkon, illetve a kezünk ügyében. Esetleg egy megfelelő programot kell rá letölteni, mint például a Skype vagy a LogMeIn. Az applikáció telepítésében szükség esetén biztosan segítenek a tapasztaltabb kollégák.

Tartsuk be a munkaidőt!

Növelheti produktivitásunkat továbbá, ha a koronavírus-járvány idején elrendelt home office alatt is megszokott munkaidőben dolgozunk (ebédszünet kijelölésével), és az is, ha ugyanúgy felöltözünk, mintha munkába mennénk. Ha ugyanis egész nap pizsamában ücsörögnénk az ágyban, úgy próbálnánk dolgozni, akkor szinte biztosan nem tudnánk elmélyedni a feladatainkban.

Legyünk tekintettel a másikra!

A koronavírus-helyzet miatt házastársunk, lakótársunk is otthonról dolgozik? Ez egyrészt pozitív, mert munkaidőben is motiválhatjuk egymást, másrészt viszont a telefonhívásokkal és ügyintézéssel zavarhatjuk a másikat. Érdemes tehát úgy lebonyolítani ezeket, hogy közben tekintettel vagyunk egymásra. Így nemcsak az otthoni munka mehet gördülékenyebben, hanem még az - összezártságban egyébként is nagyobb eséllyel bekövetkező - összetűzéseknek is kisebb esélyt adunk.

