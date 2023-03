Ennél mamuthúst? Egy cég már el is készítette

„Ez nem egy áprilisi tréfa. Ez valódi innováció” – hangsúlyozta az eseményen Tim Noakesmith, az ausztrál Vow cég alapítója. A Vow tenyésztetthús-előállítással foglalkozik: magyarán laboratóriumi körülmények között, mesterségesen hoznak létre húst állati sejtek szaporításával. Végeredményben tehát anélkül termelnek élelmiszert, hogy ehhez élő állatokat kellene tartani és levágni, ami a kezdeményezés pártolói szerint nemcsak az állatokra, de a természetre nézve is jobb alternatívát jelent.

Mint az az AP hírügynökség beszámolójában olvasható, világszerte több mint száz cég dolgozik hasonló technológia kifejlesztésén, zömében olyan startupok, mint amilyen a Vow is. Szakértők szerint amennyiben sikerülne meghonosítani ezt az irányzatot az élelmiszeriparban, úgy a globális hústermelés környezeti hatásainak zömétől megkímélhetnénk a természetet a jövőben. Erre szükség is lenne, hiszen világszerte több milliárd hektáron zajlik jelenleg mezőgazdasági tevékenység. Persze ez még tényleg a jövő zenéje – mindeddig kizárólag Szingapúrban engedélyezték ugyanis a sejtalapú húsok fogyasztását.

A mamutba senki sem kóstolt bele

De hogy is jön ide a mamut (amelyet egy kaliforniai cég támasztana fel a közeljövőben)? Nos, az amszterdami bemutató valójában egy figyelemfelhívó akció volt. A Vow szakemberei a mamutok nyilvánosan is elérhető genetikai információival dolgoztak, az abban tátongó réseket a mamutok ma is élő legközelebbi rokonai, az afrikai elefántok genetikai információival kiegészítve. Mindezek nyomán báránysejteket módosítottak, hogy aztán abból tenyésszenek izomszövetet laborban. A sejtek szépen szaporodtak, végül létrehozva egy grandiózus, de a hagyományos röplabdánál valamelyest kisebb húsgolyót.

Amszterdamban ezt a húsgolyót készítették el a Vow munkatársai lassú sütéssel, majd zsebsárkánnyal megkérgesítve. Bár az elkészült ételt senki sem kóstolhatta meg, a helyszínen megjelentek elmondása szerint jó illata volt. „Az emberek, akik ott voltak, azt mondták, az aroma egészen hasonló volt egy másik prototípusunkéhoz, amelyet korábban állítottunk elő krokodilból” – árulta el Noakesmith.

A növekvő világnépesség élelmiszer-ellátásának kulcsa részben a rovarfogyasztás lehet. Egy közelmúltbeli felmérés szerint azonban sokan ódzkodnak ettől a lehetőségtől.

A Vow nem tervezi, hogy nagyüzemben állítana elő a jövőben mamuthúst, és a hollandiai bemutató nem is kizárólag a céget népszerűsítő marketingfogás volt. A szervezők elmondása szerint sokkal inkább az volt a célja, hogy beszédtémát szolgáltasson, ráirányítva a figyelmet a tenyésztett húsokra. „Azt akartuk, hogy az embereket izgatottság fogja el az élelmiszerek jövője kapcsán, amely potenciálisan más lehet, mint amit korábban megszoktunk. Vannak egyedibb és jobb dolgok, mint a hús, amelyet most szükségszerűen eszünk, és úgy gondoltuk, a mamut egy jó beszélgetésindító lehet” – fogalmazott Noakesmith. Hozzátette továbbá, hogy a gyapjas mamut hagyományosan a veszteség szimbóluma. „Mára ismert, hogy a faj a klímaváltozás miatt halt ki. Ennek tükrében meg akartuk nézni, hogy létre tudunk-e hozni valamit, ami egy olyan, sokkal izgalmasabb jövő szimbóluma lehet, amely nemcsak nekünk, de a bolygónak is jobb” – húzta alá.

