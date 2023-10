„Az okosotthon nem azt jelenti, hogy van egy robotporszívónk”

A hazai ingatlanpiac átlagos állagát tekintve annak ellenére is erősen elmaradottnak mondható, hogy az utóbbi évtizedekben ezen a területen nagy léptékű fejlődés volt megfigyelhető. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022-es népszámlálási adatai kettős képet festenek a hazai állományról. Egyrészt a 80-as évektől kezdve a magyarországi ingatlanok ugrásszerű fejlődésen mentek keresztül: míg akkoriban a komfort nélküli és félkomfortos lakások tették ki a hazai állomány csaknem felét, addig napjainkra ezek aránya alig 2-3 százalék csupán. Egyre több jó példát találunk a modern energiatakarékos fűtési megoldásokra és a megújuló energiaforrások alkalmazására is. Tavaly már 68 ezer lakásban alkalmaztak hőszivattyús fűtőberendezést, arányuk a fővárosban volt a legmagasabb. Napelemmel 165 ezer, napkollektorral 28 ezer lakás rendelkezik, előfordulásuk a vidéki városokban a leggyakoribb.

Ugyanakkor a nagy átlagot nézve már távolról sem ilyen pozitív az összkép: a hazai lakásállomány jelentős része továbbra is elöregedett és energetikailag korszerűtlennek mondható. Csaknem 80 százaléka 1990 előtt épült, és jelentős része energetikailag kevésbé hatékony. E lakások rezsije jóval magasabb, mint az új építésű, korszerű lakásoké, ami pedig csak tovább mélyíti a társadalmi rétegek között húzódó, egyébként is szinte beláthatatlanra duzzadt szakadékot. Rendszerint ugyanis a legkisebb keresetűek kénytelenek lakni a legrosszabb energetikai besorolású ingatlanokban, míg a tehetősebbek azoknak a modern lakásokban élhetnek, melyek rezsije is jóval kedvezőbb. Ezek közül is kiemelkedőek az okosotthonok, amelyekben az elektronikai eszközök egy optimálisan működő ökoszisztémát alkotnak, hogy a háztartások ökológiai lábnyomát minimálisra csökkenthessék. Ezek az okosotthonok már nem csak kevesek kiváltságai, és bár tény, hogy teljes kiépítésük komoly anyagi befektetés lehet, már az intelligens háztartás felé tett apróbb lépések is jelentős változásokat eredményezhetnek.

Intelligens eszközök ökoszisztémája a háztartásban

Magyarországon továbbra sem túl gyakoriak efféle intelligens háztartások, azonban Nagy Magdolna, az intelligens otthonokat tervező Hello Future alapítója szerint alsó határ szinte nincs is, az elmaradottabb otthonokat is „felokosíthatjuk”, még ha csupán korlátozott mértékben is. A „Füstmentes formába hozunk!” kampány nyitóeseményén felszólaló Magdolna szerint az efféle megoldásokkal nemcsak fenntarthatóbb, de összességében biztonságosabb is lehet az otthonunk.

A „Füstmentes formába hozunk!” címmel indult kampány célja, hogy a lakosságot olyan tippekkel lássa el, amelyekkel csökkenthetik az egyéni károsanyag-kibocsátásukat, ezáltal a közvetlen életterük is élhetőbbé, fenntarthatóbbá válhat. A rossz állapotú ingatlanokban a beltéri levegő minősége komoly veszélyt jelenthet a lakók egészségére, ehhez pedig nem csak a bent elszívott cigaretta füstje, de a sütés-főzés során levegőbe kerülő anyagok is hozzájárulhatnak. A nem megfelelő fűtőrendszer, illetve a szilárd tüzelőanyagok használata tovább ront a helyzeten, és rengeteg súlyos betegség kialakulásához hozzájárulhat. Erről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk.

Már a fogalom kapcsán is sok tévhit és zavar élhet az emberekben, ugyanis önmagában még nem okosotthon, ha a háztartásban megtalálható egy-egy alapvető funkcióján túlmutató, digitalizált eszköz. Vagyis a smarthome nem pusztán azt jelenti, hogy egy okosporszívó önállóan gyűjtögeti a port a nappali padlóján, vagy hogy a kávéfőző jelzi, hogy hamarosan tisztítani kell. „Az okosotthon több ilyen eszköz digitálisan összehangolt működését jelenti, amelyek egymással kommunikálnak, ezáltal még hatékonyabban működtetik a funkcióikat” - mondta el Nagy Magdolna. Hozzátette: ezekre az intelligens otthonokra elsősorban a fővárosban és a nagyobb városokban van példa. A magánlakások mellett irodaházak, ipari csarnokok és szállodák is épülnek efféle megoldásokat használva, kialakításuk magasabb költségeit ugyanis gyorsan visszahozhatják a fenntarthatóbb és pénztárcakímélőbb megoldások.

Nagyobb épületekben gyorsabb megtérülés

A szakember szerint az okosotthonok nem csupán kényelmi funkciók tekintetében emelkednek ki a hagyományos háztartásoktól, de energetikai szempontból is jóval takarékosabbak. Hogy ezekkel számszerűsítve mekkora spórolás érhető el, azt nehéz általánosítani, ez ugyanis jelentősen eltérhet az ingatlan jellegétől és használatától függően. „Világításnál a LED-es lámpák beszerelésével már önmagában a rezsiköltség 2-3 százaléka megspórolható. Egy okosotthonban azonban elkerülhető az égve felejtett lámpák okozta pazarlás is, hiszen ezekben az ingatlan érzékeli, hogy a lakó kilépett, és mindent magától lekapcsol, aminek nem szükséges a működése. Ennél jóval látványosabb eredmények érhetőek ugyanakkor el a fűtési rendszer korszerűsítésével és okosításával, itt 5-10 százaléktól akár 40 százalékig terjedő megtakarítás érhető el egy modern rendszer kiépítésével. Persze ennek mértékét is befolyásolja az ingatlan belső terének tagoltsága és a nyílászárók, szigetelés állapota” – hangsúlyozta.

Egy átlagos állapotú házból is varázsolható okosotthon. Fotó: Getty Images

Ugyan az elmúlt években jóval elérhetőbbek lettek az okosotthon alapjául szolgáló technológiák, egy efféle intelligens rendszer kiépítése még mindig költséges beruházásnak számít, ezért nem is annyira a kisebb lakásokban, hanem inkább nagyobb épületekben jellemző a kialakítása. Ezekben ugyanis a megtérüléssel is jóval korábban számolhatunk a szakember szerint. Persze az átlagos magyar háztartásokban még valószínűleg nagyon sokáig nem lesz mindennapos az online bevásárlást magától intéző okoshűtő, vagy a mosást az energetikai szempontból optimális időben megkezdő intelligens mosógép. Nagy Magdolna szerint azonban az okosotthon kapcsán elsősorban nem is ilyenekben érdemes gondolkodni. Már a fűtésrendszer és a világítás okosításával, vagy egy azokkal összekapcsolódó árnyékoló működésével is jelentős javulás érhető el.

Okosotthont egy idős, korszerűtlen épületből is varázsolhatunk, persze figyelembe véve a lehetőségeket. „A gyártók biztosítják azt a technológiai szabadságot, amellyel egy felújítandó épületbe – akár csak kisebb munkálatok mellett is – integrálhatjuk ezeket az okoseszközöket. Persze ezeknél az épületeknél sokkal korlátozottabbak a lehetőségeink, mint az olyan ingatlanoknál, ahol már a tervezőasztal mellett is intelligens otthonban gondolkodtak” – hangsúlyozta Magdolna.

Hogyan tehetjük okosabbá az otthonunkat?

Amennyiben a lakásunk „felokosításán” gondolkodunk, a szakértő szerint az alábbi lépéseket érdemes átgondolni.