8 ok, amiért ne hordjunk magassarkút

A magassarkú cipők végigkísérték az emberiség történelmét. Először gyakorlati okokból kezdték viselni - ráadásul férfiak: az ókori Egyiptomban a hentesek vették fel, hogy a padlón folyó vérbe ne kelljen belelépniük. A görögöknél és a rómaiaknál aztán már nőkön lehetett látni, de kifejezetten csak prostituáltakon, akik ezzel különböztették meg magukat a többi asszonytól és lánytól. Volt olyan, hogy a hatalmat szimbolizálta: erre elsősorban az egykori Perzsa és Oszmán Birodalom szolgál példaként.

A középkori Velencében is azok a hölgyek hordták, akik ki akartak tűnni a többiek közül: a kurtizánok jellegzetes viselete volt. De legendás a gésák magas talpú fapapucsa is, amelybe úgy kellett beleerőszakolni a lábukat. Sőt, rengeteg riasztó történet és kép kering arról, hogyan deformálódtak el benne a lábujjaik és a talpuk. Az urak is újra és újra rászoktak: XIV. Lajos, a Napkirály udvarában például az arisztokrata férfiak is magassarkúban tipegtek. A tűsarok már a 20. század találmánya: 1955-ben tervezték meg az első darabot, és innentől nincs megállás: a magassarkú karrierje töretlen egészen a 21. századig.

Ezért ilyen kényelmetlen

Pedig olyan kényelmetlen, és úgy tud fájni benne a lábunk! De vajon miért is? Ennek a megértéséhez szükség van némi anatómiai ismeretre. Járás közben a talp három ponton támaszkodik: a sarokcsonton, valamint az első és az ötödik lábközépcsonton. Utóbbi kettő között húzódik a harántboltozat. Létezik ezen kívül belső hosszanti és külső hosszanti boltozat is, amelyeket az izmok és a szalagok tartanak. Ha azonban a lábat nem a szokásos módon veszik igénybe járás közben, felborul a talp izom-ínszalag egyensúlya, és a harántboltozat megsüllyedhet. Márpedig magassarkú viselésekor ez történik. A testsúlyunk ilyenkor gyakorlatilag a lábujjakra nehezedik ahelyett, hogy szétoszlana az egész talpon.

Nem csak kényelmetlen a magassarkú, de komoly panaszokat is kiválthat. Fotó: 123rf

Mik a következmények?

Fejfájás

Ha a talpak ízületei nem működnek rendesen a magassarkú viselése miatt, a test többi részére, például a bokára, térdre, medencére, gerincoszlopra és a nyakra jut nagyobb terhelés. Ha pedig a nyaki izmok megmerevednek, és az ott futó idegek nyomás alá kerülnek, krónikusfejfájásis kialakulhat.

Visszértágulat

Az elhasznált vért a testi sejtek felől a szív és a tüdő felé a vénák szállítják. Ez azonban nehéz munka, hiszen a láb ereiben a gravitáció irányával ellentétesen kell áramoltatni a folyadékot. Ebben segít a vénákat körülvevő izmok pumpáló mozgása, amely magassarkúban nem működik megfelelően, ezért hozzájárul a visszerek kialakulásához.

Kalapácsujj, bütyök

Ha magassarkúban járunk, a talpon az első és az ötödik lábközépcsont helyett a második- harmadik-negyedikre terhelődik a súly, a lábujjak ezért meghajolva kapaszkodnak. Ahol a kiemelkedő csontok a cipővel súrlódnak, bőrkeményedések jelenhetnek meg, alattuk pedig gyakran begyullad a csonthártya. Ez az úgynevezett kalapácsujj. Közben a megrövidült izmok más szögben, kifelé húzzák a nagylábujjat, melynek deformitása a rendkívül fájdalmas bütyök.

Benőtt köröm

Főleg zárt magas sarkú cipő okozza. Nemcsak csúnya, de veszélyes is, mert a benőtt körmök könnyen elfertőződnek.

Az Achilles-ín megrövidülése

A görög mitológia sérthetetlen, pontosabban csak egy ponton sérülékeny harcosáról elnevezett testrész a vádlit alkotó három izmot rögzíti a sarokcsont hátsó részéhez. A magassarkú azonban ezt a feladatot is módosítja, és hosszútávú viselésekor rögzülhet a rövidült, rendkívül fájdalmas állapot.

Bokaficam, bokatörés

Ez nem törvényszerű velejárója a magas sarkaknak, de bizony gyakrabban megesik, hogy megbotlunk, és elveszítjük az egyensúlyunkat. A bokaficam és a törés kockázata tehát jóval nagyobb, mint lapos sarkú cipőben.

Térdízületi károsodás

Ha magassarkúban sokáig kell állni, a comb egyes izmainak sokkal nagyobb munkát kell kifejteniük. Ennek hatására pedig az izmot a térdhez és a lábszárhoz kapcsoló térdkalács-ín jobban megfeszül. Ez a fajta feszülés és nyomás a térdben ízületi károsodáshoz vezethet.

Derékfájdalom

Az, hogy a láb kisebb felületen érintkezik a talajjal, a hátunktól is egyfajta korrekciós tartást követel meg. Ilyenkor a gerinc hátrafeszül, az alsó részének íve pedig kidomborodik. Ebben a pózban a deréktájékon gyakrabban fordulnak elő idegbecsípődések, ráadásul az izmok is merevek lesznek, ami ugyancsak derékfájdalomhoz vezet.

Miért hordjuk akkor mégis?

Hosszan lehetne ecsetelni erre a kérdésre a választ. Például mert elegánsabb a magassarkúban a mozgás, optikailag megnyújtja a lábat, és kicsinyíti a lábfejet, a nők vonzóbbnak, stílusosabbnak érzik magukat benne. Ezeket az érveket azonban kiválóan besűríthetjük egybe, amellyel - lássuk be-kevesen vitatkoznának: mert olyan nagyon szép.