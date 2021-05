WHO: "egyetlen ország sincs biztonságban"

Lehetséges, hogy a 70 százalékos átoltottság sem lesz elegendő a nyájimmunitás eléréséhez? Részletek itt.

"Háborúban állunk egy vírussal. A hadigazdálkodások idejének logikájára és gyorsaságára van szükségünk" - jelentette ki a főtitkár az Egészségügyi Világszervezethez (WHO) tartozó tagállamok éves értekezletének a megnyitóján. Guterres - aki szerint a tavaly év elején kezdődött pandémia "szenvedéscunamit" zúdított a világra - azt mondta, hogy a vírus miatt közel 500 millió munkahely szűnt meg. A főtitkár nemzetközi összefogást sürgetett, hangsúlyozva, hogy ennek híján a vírus a szegényebb, elegendő oltóanyaggal nem rendelkező országokban tovább mutálódik, ez pedig több százezer ember halála mellett lassítja a világgazdaság újjáéledését is.

Katona kézbesít COVID-teszthez szükséges felszerelést az angliai Boltonban május 24-én. h i r d e t é s Fotó: Getty Images

A méltányos vakcinaelosztással kapcsolatban bejelentette, hogy a hét végén egyeztetni fog a gazdaságilag legfejlettebb húsz ország (G20) vezetőjével egy munkacsoport megalakításáról, aminek célja az oltóanyaggyártás kapacitásának megduplázása lesz. Hozzátette, az egyeztetésen fel fogja vetni a technológiával és a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos rugalmasságot is. Leszögezte, hogy ennek érdekében az egész világszervezetet kész mozgósítani.

A megnyitón felszólalt a WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz is, aki szintén a méltányosabb vakcinaelosztásért szállt síkra, és felszólította az oltóanyaggal rendelkező országokat, adományozzanak vakcinadózisokat az oltások méltányos elosztására létrehozott COVAX programnak. Hozzátette, minden ország lakosságának legalább 10 százalékát be szeretnék oltani a koronavírus ellen szeptemberig, 30 százalékát pedig az év végéig. A főigazgató kitért az egészségügyi dolgozók helyzetére is, akik közül szerinte legalább 115 ezren estek a vírus áldozatául. Figyelmeztetett arra is, hogy ha a járvány terjedése nem lassul, három hét múlva már annyi igazolt halálos áldozata lesz a COVID-19-nek idén, mint a tavalyi év során összesen. Hozzátette, hogy a 2021-ben mostanáig regisztrált fertőzöttek száma máris meghaladta a 2020-ban igazolt összes esetet. "Egyetlen ország sem mondhatja el magáról, hogy biztonságban van" - szögezte le.

Egy évtizeden belül egyszerű kellemetlenséggé szelídülhet a ma még súlyos világjárványt okozó új típusú koronavírus-fertőzés - állítják amerikai kutatók. Minderről ide kattintva olvashat bővebben.