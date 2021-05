WHO: a gyermekek helyett őket kellene oltani

Felszólította a gazdag országokat az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken, hogy gondolják át a gyermekek koronavírus elleni oltására vonatkozó terveket, és ehelyett inkább adományozzák a koronavírus elleni vakcinákat a Covax-programnak a szegény országok lakosainak immunizálására. Az ENSZ egészségügyi szervezete reményét fejezte ki, hogy több ország is követni fogja Franciaország és Svédország példáját abban, hogy vakcinákat adományoz a szegény országok megsegítésére létrehozott Covax programnak. Franciaország 500 ezer adag AstraZeneca/Oxford védőoltást kiosztását tette lehetővé a Covax keretében, Svédország szintén, Svájc pedig rövidesen engedélyezi 1 millió adag védőoltás adományozását.

A WHO szerint a gyerekek helyett a rászoruló országok felnőtt lakosságát kellene oltani. Fotó: Getty Images

Eddig 60 millió dózis jutott a szegényeknek

Más országok mellett Kanada és az Egyesült Államok engedélyezte az elmúlt hetekben, hogy serdülőket is beoltsanak a SARS-CoV-2-vírus ellen. A WHO egyik vezetője azonban közölte, hogy folyamatban vannak a tárgyalások Washingtonnal védőoltásadagok megosztásáról. "Megértem, miért akarják egyes országok beoltani a gyermekeiket, illetve a serdülőkorúakat, de az adott pillanatban arra kérem őket, hogy gondolják ezt újra, és ehelyett adományozzanak vakcinákat a Covax-nak" - jelentette ki egy genfi virtuális találkozón Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. Az oltások méltányos elosztására a WHO és a GAVI Vakcinaszövetség által létrehozott Covax keretében eddig 60 millió adag oltást szállítottak. A szervezet küzd a szállítási tervek betartásáért, részben amiatt, hogy India a járvány fellángolása miatt korlátozta az AstraZeneca/Oxford védőoltás exportját. Eddig világszerte összesen 1,26 milliárd adag COVID-19 elleni védőoltást adtak be.

A világjárvány második éve halálosabb

A WHO főigazgatója hónapok óta ostorozza "az oltási nacionalizmust", amely a vakcinahiány miatt számos országot megfoszt attól, hogy megvédhessék a lakosságot, közötte a legsérülékenyebb rétegeket és az ápoló személyzetet, miközben az Európai Unió és az Egyesült Államok megígérte, hogy a nyárig beoltják a lakosaik túlnyomó részét. A WHO főigazgatója azt is közölte, hogy a világjárvány második éve halálosabb, mint az első volt, és mélységes aggodalmát fejezte ki az indiai járványhelyzet miatt.

Indiában a hivatalos adatok szerint a fertőzöttek száma meghaladta a 24 milliót a halottak száma pedig a 262 ezret. A napi új halálesetek száma immár napok óta négyezer vagy ennél több, Narendra Modi indiai miniszterelnök pénteken aggodalmát fejezte ki a járvány gyors terjedése miatt a szubkontinensen. India mellett több más országban, így Nepálban, Srí Lankán és néhány latin-amerikai országban is fellángolt a járvány. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz emlékeztetett, hogy a COVID-19 eddig több mint 3,3 millió ember életét oltotta ki, és ahogyan a dolgok alakulnak, a járvány második éve sokkal halálosabb lesz, mint az első volt.

Ne hagyjunk fel a maszkviseléssel!

A WHO vezetői óvatosságra intettek a vírus terjedését megakadályozó olyan intézkedések enyhítése kapcsán, mint a maszkviselés, és figyelmeztettek, hogy újabb mutánsok megjelenése várható. Az amerikai járványügyi központ (CDC) szerint a beoltott embereknek nem kell maszkot hordaniuk szabadtéren, és többnyire a belső terekben sem. "Nagyon kevés olyan ország van, amely feloldhatja ezeket az intézkedéseket" - mondta Szumija Szvaminátán, a WHO tudományos főmunkatársa.

