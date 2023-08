Tizenegymillió dolláros kártérítést kapott a forgalmazótól annak az amerikai nőnek a családja, aki nem élte túl kratom fogyasztását. A 39 éves floridai Krystal Talavera tavalyelőtt vette be a legálisan forgalmazott állítólagos gyógynövénykivonatot, majd röviddel később halottnak nyilvánították – írta meg a The Guardian.

A kratom por állagban kapható. Fotó: Getty Images

Volt már korábban is áldozata

Nem ez volt az egyetlen, kratomnak tulajdonított tragédia: a floridai Talaverát barátai ismertették meg a szerrel. A nő ezt biztonságos, természetes táplálékkiegészítőnek tartotta, és használta is. Egy nap azonban eszméletlenül találtak rá az otthonában, a nő a földön feküdt egy nyitott zacskó kratomszármazék mellett. Hiába szállították kórházba, az életét már nem tudták megmenteni. A halál oka akut mérgezés volt, amit a kratom egyik fő összetevője váltott ki. Nagy koncentrációban a mitragynin opiátszerű hatásokat, például légzési elégtelenséget okoz – emlékeztetett jelentésében a halottkém.