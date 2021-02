Víruskutató: a kínai vakcina jobban védhet a mutánsoktól

A kínai vakcina nagyobb valószínűséggel véd a különböző vírusmutánsok ellen - jelentette ki Rusvai Miklós víruskutató az M1 hétfői esti műsorában. A szakember azt mondta: a különböző modellszámítások szerint a koronavírus dél-afrikai mutánsa esetében nagyjából 5-8 százalékot kell levonni a jelenleg ismert vakcinák hatékonyságából. A kínai vakcina azért előnyösebb, mert az a vírus valamennyi fehérjéjét tartalmazza, így valószínűbb, hogy véd a különböző mutánsok ellen.

A koronavírus sokkal veszélyesebb, mint bármelyik vakcina

Rusvai Miklós úgy látja, az emberek nagy többsége most is betartja, elfogadja a szabályokat, így a koronavírusos esetek számának növekedését nem a szabályokat megszegők okozzák, hanem az új típusú vírusmutánsok. A víruskutató kiemelte, hogy a koronavírus-fertőzés sokkal veszélyesebb, mint bármelyik vakcina.

A virológus szerint a kínai vakcina nagyobb védelemt nyújthat a vírusmutációktól. Fotó: Getty Images

Rusvai Miklós kitért arra is, hogy a vírusfertőzést a beoltottak is megkaphatják. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az oltásnak köszönhetően fertőződés esetén sokkal kevesebb vírus termelődik a szervezetben, így az nem jár súlyos megbetegedéssel, halállal, ráadásul kevésbé valószínű afertőzéstovábbadása is.

Több tízezer adag Sinopharm-vakcinát kaptak a háziorvosok, amivel már a héten elkezdhetnek immunizálni, csak hogy a szakmát eléggé megosztja a távol-keleti oltás. A Népszava több háziorvost is megkérdezett, hogy oltanak-e a különleges engedélyezési szabályokkal behozott kínai vakcinával.