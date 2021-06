Magyarországon is egyre népszerűbbek az édesítőszerek, amelyek fogyasztásával a kalóriabevitel csökkenthető úgy, hogy nem kell lemondanunk az édes ízekről. Egy friss kutatás azonban a veszélyeire is rávilágított: a mesterséges édesítőszerek gyakori használata a bélflóra egyensúlyát is megbonthatja, ami többféle betegség kialakulását is elősegítheti.

A bélflórára is hatással vannak az édesítőszerek

A tanulmány elsőként mutatja be a legszélesebb körben használt mesterséges édesítőszerek - a szacharin, a szukralóz és az aszpartám - hatását két gyakori bélbaktériumra: az E. colira (Escherichia coli) és az E. faecalisra (Enterococcus faecalis). Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a mesterséges édesítőszerek megváltoztathatják a bélben lévő baktériumok számát és összetételét, de ez az új molekuláris kutatás, amelyet az Anglia Ruskin Egyetem (ARU) akadémikusai végeztek el, bebizonyította, hogy az édesítőszerek az egyébként veszélytelen baktériumokat patogénné is tehetik. Ezek a baktériumok megtámadhatják és elpusztíthatják a bélfalakat szegélyező hámsejteket (az úgynevezett Caco-2 sejteket).

A bélflórára is hatással vannak az édesítőszerek. Fotó: Getty Images

Két doboz üdítő elég a bajhoz

A tanulmány rávilágított arra, hogy már két doboz diétás üdítővel megegyező koncentrációban mindhárom mesterséges édesítőszer jelentősen növelte mind az E. coli, mind az E. faecalis tapadását a bélsejtekhez. A folyamat során olyan biofilmek jöttek létre a bélfalakon, amelyek az antimikrobális kezelésekkel szemben is ellenállóak és növelhetik különböző betegségek kialakulásának esélyét.

A tanulmány vezető szerzője, Dr. Havovi Chichger - aki egyben az Anglia Ruskin Egyetem főorvosa is - úgy véli, a mesterséges édesítőszerek fogyasztása a bélrendszer mikrobiomjára is rossz hatással lehet. Kiemelte ugyanakkor, hogy a túlzott cukorfogyasztás is óriási probléma világszerte, hiszen elhízáshoz és cukorbetegség kialakulásához is vezethet. Fontos ezért, hogy az édesítőszerek hatásait további kutatásokkal is vizsgálják.