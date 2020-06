Veszélyes tévhit kering a maszkviselésről

Mit tehetünk, ha maszkviselés közben folyton bepárásodik a szemüvegünk? Részletek itt.

A szén-dioxid a légzés során keletkezett természetes melléktermék, amelyet ki és be is lélegzünk. De mennyire lehet ez káros? Az amerikai egészségügyi hivatal (NIH) álláspontja szerint ritka esetekben meglehetősen veszélyes lehet, mivel a szén-dioxid nagy mennyiségben belélegezve életveszélyes állapotot idézhet elő - olvasható a health.com cikkében. Ilyenkor hiperkapnia, vagyis szén-dioxid-mérgezés lép fel, amelynek tünetei közé tartozik a fejfájás, szédülés, kettős látás, fülzúgás, koncentrációs zavarok, rohamok és fulladás is. Ugyanakkor a hangsúly a ritka szón van, szakértők szerint ugyanis igen magas koncentrációt kell ahhoz elérnie a szén-dioxidnak a véráramban, hogy az valóban károssá, illetve akár végzetessé váljon.

Maszkot viselve sem kell szén-dioxid-mérgezéstől tartanunk. Fotó: Getty Images

A szén-dioxid átlagosan a légkör 0,04 százalékát teszi ki. Veszélyt csak abban az esetben jelent, ha ez a szám eléri vagy túllépi a 10 százalékot a környezetünkben lévő levegőben. Előfordulhat egyébként az is, hogy valaki túl kevés szén-dioxidot lélegzik be, általában olyankor, ha túl gyorsan kapkodja a levegőt. Ha pedig visszatartjuk a lélegzetünket, akkor túl sok szén-dioxid maradhat a szervezetben. Mindkét eset problémát okozhat, mivel a szén-dioxid részt vesz a vér pH-értékének szabályozásában. Ha túl sok van belőle, a vér túlságosan savas lesz, ha túl kevés, akkor viszont túlságosan lúgos. A test mindkét esetben érzékeli a változást, ésájulásléphet fel az abnormális légzés hatására.

Maszkok tekintetében érdemes figyelembe venni, hogy mennyire sokféle létezik. Éppen ezért az, hogy mennyi szén-dioxidot tartanak bent, attól is függ, hogy az adott maszk milyen anyagból készül, illetve hogy mennyire illeszkedik szorosan az archoz. Ki- és belélegzés közben az anyag szálai között képes átáramlani a levegő, így minimális a kockázat, hogy annyi szén-dioxidot lélegeznénk be benne, amennyi már rosszullétet okozhatna. Ugyanígy amiatt sem kell aggódnunk, hogy nem jut elég oxigén a szervezetünkbe. Az N95-ös maszkok hosszú távú viselése okozhat némi változást a vérösszetételben, de ez is inkább csak azok esetében igaz, akiknek már korábban is volt légzési nehézségük, vagy erős dohányosok, elhízottak, esetleg tüdőtágulatuk van.