Állati veszélyes mérgek – otthon is veszélyben lehetnek kisállataink

A Bristol Állatorvosi Szolgálat több olyan veszélyt is felsorol, amelyek a közvetlen környezetünkben elérhetők háziállataink számára, egy mohó pillanatban pedig komoly bajt okozhatnak.

Fagyálló

Egy szomjas kutya vagy macska számára a fagyálló víznek tűnhet, annak elfogyasztása viszont azonnali súlyos tüneteket, például görcsrohamokat okozhat. Egy kupaknál is kevesebb elég ahhoz, hogy a háziállatok számára végzetes legyen ez a folyadék. Ügyeljünk arra, hogy kedvencünket távol tartsuk a garázstól, ahol az autót tartjuk, vagy a parkolóhelyünktől. A nem használt fagyállót egy magas polcon tároljuk, olyan helyen, ahol véletlenül sem érhető el egy kutya vagy macska számára.

Csokoládé

Bár a csoki édes csemege az embereknek, a kutyáknak vagy macskáknak még csak kis mennyiséget sem szabad fogyasztaniuk belőle. A csokoládé „teobromin” nevű összetevőt tartalmaz, amelyet a háziállatok nehezen emésztenek meg. Az enyhe tünetek közé tartozik az erős hasmenés és a fáradtság. A csokoládét evő háziállatok számára azonban olyan súlyos tüneteket is okozhat a csokoládé, mint a légzési nehézség, magas vérnyomás, a remegés és akár a szívmegállás.

Háztartási tisztítószerek

Mielőtt a takarítást elkezdjük, helyezzük kutyánkat egy kennelbe, vagy cicánkat tereljük egy másik helyiségbe. Így elkerülhetjük, hogy kíváncsi háziállatunk mérgező anyagokat nyeljen le. A mosogató-, tisztító- és fertőtlenítőszerek, amelyeket a WC-hez, sütőhöz vagy a lefolyóhoz használunk, különösen veszélyesek lehetnek. A jelek, amelyek arra utalhatnak, hogy kedvencünk belekóstolt valamelyik háztartási tisztítószerbe, többek között a nyáladzás, letargia, láz, az étvágytalanság és a szájszárazság.

Liliomok

Bizonyos liliomfajták - például a tigrisliliomok - rendkívül mérgezőek a macskákra. Mindössze két vagy három szirom elfogyasztása is veseelégtelenséget okozhat. A Kála, Béke liliom (más néven Vitorlavirág) és Perui liliomok általában kisebb tüneteket okoznak, mint például a nyáladzás. A macskát mindenképpen vigyük orvoshoz, ha fogyasztott a növényből, de a liliomok a kutyák számára is mérgezőek lehetnek, de jellemzően kisebb mértékben.

Díszkert és veteményes

Izgalmas, amikor egy hosszú tél után újra elkezdhetünk dolgozni a kertben. Csak óvatosnak kell lennünk, ha kedvencünk körülöttünk szaladgál, mivel a gyomirtó és bizonyos kerti kellékek veszélyesek lehetnek az egészségére. Ha kutyánk vagy cicánk megnyal egy növényt, amelyet gyomirtóval permeteztünk előzőleg, azonnal megjelenhetnek a betegség tünetei, például hányás és hasmenés. A mulccsal fedés a háziállatok számára is káros lehet. Ha úgy döntünk, hogy mulcsolnánk, érdemes elkeríteni a területet, hogy kedvence ne férhessen hozzá.

Csigaölő készítmény

A meztelen csigák bosszantó állatok, amelyek gyorsan tönkretehetik a gondosan ápolt kertünket. Ennek megakadályozására sok kertész olyan metáldehidet tartalmazó csigamérget használ, amely elpusztítja a csigákat úgy, hogy kiszárítja őket. Házi kedvenceinknél az alábbi tünetek jelentkezhetnek a metaldehid-toxicosis hatására: nyálzás, nehézlégzés, hasi fájdalmak. Az állat a hatására tántorog, úgy látszik, mintha reszketne az izomremegés és a görcsök miatt, és merevgörcs is kialakulhat. Az állat testhőmérséklete is megemelkedik, és már 1-2 g elfogyasztása is 2-3 órán belül halállal végződhet.

Vannak édességkedvelő kutyák, akik nem mennek a szomszédba egy kis sütilopásért… Fotó: Getty Images

Xilit (Nyírfacukor)

A xilit egy mesterséges édesítőszer, amely számos élelmiszerben megtalálható, beleértve a cukormentes édességeket is. Vannak édességkedvelő kutyák, akik nem mennek a szomszédba egy kis sütilopásért. Viszont a xilit mérgezés veszélyes lehet kedvencünkre: először hányás, hasmenés, majd hipoglikémia következik be, amit remegés, gyengeség, levertség, kóválygó járás, izomgörcs és ájulás kísér. A kutyákon kívül egyébként a vadászgörények számára is végzetes lehet a xilit fogyasztása.