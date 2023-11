Védőoltás kismamáknak - ezt mondja a szakember

A nőgyógyászati vizsgálatokon való részvétel, a terhesvitaminok szedése, vagy a védőnői tanácsadás mára már természetes része a tudatos, felkészült babavárásnak. Arról azonban kevesebb szó esik, hogy a védőoltásoknak is óriási szerepe van abban, hogy a kismama, a fejlődő magzat és újszülött elkerülhesse a veszélyes fertőzéseket. Pedig a várandós nők immunizációja nemcsak az anya betegségekkel szembeni védelmét biztosítja, de egyúttal az újszülött számára is védelmet nyújt élete első hónapjaiban. A várandósság alatti védőoltási szaktanácsadásról Prof. Dr. Mészner Zsófia csecsemő- és gyermekgyógyász, infektológus, védőoltási szaktanácsadó, az Infektológiai Központ orvosa foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

"Az anya várandósság alatti immunizációja fontos prevenciós lépés mind az anya, mind a magzat számára. Az anyai ellenanyagok a méhlepényen át a fejlődő magzat vérkeringésébe kerülnek, aki így védettséget szerez az akár súlyos fejlődési rendellenességeket és méhen belüli megbetegedéseket okozó fertőzések ellen, de a védőoltás újszülöttkorban a még fejletlen immunrendszerű csecsemőt is megóvja a potenciálisan súlyos betegségektől – hangsúlyozza Prof. Dr. Mészner Zsófia.

Védőoltási szaktanácsadás várandósoknak

"Már a várandósságot megelőzően érdemes tisztázni, hogy a kismama átesett-e rubeolán, bárányhimlőn, fertőző májgyulladáson, illetve ha nem, akkor gyermekkori védőoltásai megfelelő védettséget nyújtanak-e számára, szükséges-e az oltás megismétlése. A védőoltási szaktanácsadás keretein belül a védőoltási tanácsadó felméri a kismama védőoltással megelőzhető – a magzat fejlődésére kockázatos – fertőzésekre való fogékonyságát, majd védőoltási tervet készít ezek elkerülésére" – ismerteti a professzor asszony. "Emellett olyan életmódbeli takácsokkal is ellátja a várandós nőt, amelyekkel nagy eséllyel kivédhet bizonyos fertőzéseket. A tanácsadáson egyúttal a születendő csecsemő egészségi kockázatának felmérésére is lehetőség nyílik. Amennyiben a kismama külföldre utazik, a védőoltási tanácsadó abban is segítségére lesz, hogy miként csökkentheti a fertőző megbetegedések kialakulásának kockázatát (a tanácsadásra ez esetben érdemes 4-5 héttel a tervezett utazás előtt sort keríteni)."

A magzatot is védhetik bizonyos vakcinák. Fotó: Getty Images

A terhesség alatti védőoltások segíthetnek megelőzni potenciálisan súlyos betegségeket.

Szamárköhögés

A szamárköhögés (pertussis) elsősorban az újszülötteket és a csak részben oltott csecsemőket veszélyeztetheti. A várandós nők szamárköhögés elleni védőoltása fiatal csecsemőkorban (korai) védelmet nyújt a babának a szamárköhögés ellen.

Influenza

A szezonális influenza is kiemelt kockázatot jelent a leendő magzatra és az anyára nézve. Az influenza elleni védőoltással elkerülhetőek a szövődmények.

COVID -19

Mivel a várandósok nagyobb valószínűséggel betegednek meg a koronavírustól, a COVID-19 elleni védőoltás beadása a terhesség alatt megvédheti a kismamát és gyermekét a fertőzés okozta súlyos megbetegedéstől.

RSV

A születendő gyermeket a terhesség idején felvett védőoltással is megvédhetjük az RSV okozta súlyos megbetegedéstől.

Hepatitis A

Azoknak a várandós hölgyeknek, akik kórtörténetében krónikus májbetegség szerepel, az orvosok javasolhatják a Hepatitis A elleni védőoltást.

Hepatitis B

Mivel a vírust hordozó anya szüléskor megfertőzheti a kisbabáját, vérvizsgálattal kell ellenőrizni, hogy a kismama védett-e Hepatitis B ellen. Amennyiben a várandós nő vírushordozó, a kisbaba születés után azonnal megkapja a Hepatitis B elleni védőoltást.

Toxoplasma gondii

A várandósság alatti toxoplasmafertőzés súlyos magzati károsodást okozhat, a korai fertőzés pedig halvaszületéshez vagy vetéléshez vezet. Vérvizsgálat segíthet eldönteni, hogy a kismama fogékony-e a toxoplasmafertőzésre, vagy már korábban átesett rajta tünetmentesen.

"A védőoltási szaktanácsadás elengedhetetlen része a tudatos babavárásnak. A várandósság alatt adott védőoltások segíthetnek megvédeni a kismamát és a magzatot a súlyos fertőzésektől, a méhlepényen át a magzat vérkeringésébe kerülő ellenanyagok pedig újszülöttkorban is védelmet nyújtanak a még fejletlen immunrendszerű csecsemőnek. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a fertőző betegségek elleni védőoltásokat érdemes a tervezett terhesség előtt beadatni, mert a várandósság időszakában bizonyos oltások nem ajánlottak" – hívja fel a figyelmet Prof. Dr. Mészner Zsófia.