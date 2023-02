Újra megjelent a madárinfluenza Bács-Kiskunban

Mint az a Nébih közleményében olvasható, a gyanút az keltette fel, hogy egy 500 tömőludat tartó szanki telepen rövid idő nagyobb számban elpusztultak állatok. Végül a laboratóriumi vizsgálatok igazolták, hogy az elhullás hátterében az influenza H5N1-es altípusa áll. Az állategészségügyi szakemberek azonnal megkezdték az érintett állomány felszámolását. Ezenkívül a gazdaság körül kijelöltek egy 3 kilométer sugarú védőkörzetet, valamint a 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet.

A madárinfluenza hatalmas veszélyt jelent a baromfiállományokra. Fotó: Getty Images

Januárban Vajda Lajos, a Nébih Országos Járványvédelmi Központja vezetője arról beszélt egy rádióinterjúban, hogy a H5N1 emberre nem veszélyes. Korábbi járványok alkalmával előfordultak olyan vírustörzsek, amelyeknél fennállt a veszélyt, hogy az embert is megfertőzhetik. A 2010-es évek közepén megjelent H5N8, valamint a mostani, H5N1 vírus veszélytelen ilyen szempontból. Ezzel együtt a járvány hatalmas pusztítást végez a baromfiállományokban.

Tavaly ősz óta több mint 650 gazdaságban és 250 fogságban tartott madarakat tartó intézményben regisztráltak madárinfluenzás járványkitöréseket Európa területén. Emellett a H5N1 más kontinenseken is terjed. Peruban fokozott biológiai készültségi protokollt is bevezettek, miután több tízezer elhullott vadmadár mellett több száz elpusztult oroszlánfóka szervezetében is kimutatták a vírus jelenlétét. A közelmúltban az Egyesült Királyságban fertőzött rókát, Franciaországban fertőzött macskát, az Egyesült Államokban fertőzött grizzlyt is találtak. Az emlősök vélhetően úgy kapták el a vírust, hogy fertőzött madarat ettek.

