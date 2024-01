Szép szemeket ígér a TikTok-trend, de komoly fertőzést okozhat

Vazelinnel kenik be a szemük sarkát a Tiktok-követők, ez ugyanis állítólag megakadályozza, hogy hideg időben könnyezzen a szem és ennek köszönhetően a smink is érintetlen marad – számol be az új trendről a Daily Mail. Az új ötlet ellen azonban több szakember is felemelte a szavát, az ugyanis homályos látáshoz, illetve a szem irritációjához vezethet, sőt akár komoly fertőzést is okozhat.

Komoly bajt is okozhatsz, ha kipróbálod a TikTokon terjedő tanácsot. Fotó: Getty Images

Eltömítheti a tüszőket

"Bár vazelint kenni a szemhéjakra hatásos lehet a könnyezés megállítására, nem ajánlom. A szemhéj mirigyeinek, illetve a szempillatüszőknek az elzáródása ugyanis komoly komplikációkat okozhat” – mondta el a portálnak Mark Shelton optikus. Ennek ellenére az eljárásról készült videók már most több millió megtekintésnél tartanak. A műveletet bemutató hölgy állítása szerint ez a legjobb life hack arra az esetre, ha valakinek könnyezik a szeme. Az igazság azonban az, hogy nem érdemes kipróbálni.