A következő napokban várható tartós hőség miatt szombattól hőségriasztást adott ki Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Akár 35 fok is lehet

Pénteken nagyobb területen alakulhat 25 Celsius-fok körül vagy afelett a napi középhőmérséklet értéke, legnagyobb eséllyel a Kisalföldön, a főváros tágabb térségében, valamint az Észak-Alföldön, de másutt is többnyire 23-24 fok körül lesz a napi közép. A következő napokban pedig egyre nagyobb területen várható hőség. Az előrejelzés szerint a hétvégén napközben akár 35 fokig is melegedhet a levegő, s helyenként még a minimumok is 20 fok felett alakulnak.

A nagy hőség az egészséges szervezetet is megterheli. Fotó: Getty Images

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közös közleményben azt írta, hogy a tisztifőorvos szombaton 0 órától kedd éjfélig rendelte el másodfokú intézkedését. Kiemelték: a nagy hőség az egészséges szervezetet is megterheli, bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen közérzetet, dekoncentrációt. Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. Kitértek arra is, hogy az autósok vezessenek óvatosan, mert a meleg rájuk nézve is kedvezőtlen hatással lehet. A vízparton tartózkodók pedig - különösen napozást követően - hűtsék le magukat mielőtt vízbe mennek, felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe. A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája péntektől elérhető lesz a katasztrófavédelem weboldalán - tették hozzá.