Szeretnél 23 évvel tovább élni? Ezt a 8 dolgot tartsd be

Nyilvánvaló, hogy az egészséges életmód a kezdetektől segít a hosszú élet elérésében, ám ha eddig nem sikerült eleget mozognod, egészségesen táplálkoznod, csökkentened a stresszt, eleget aludnod, letenned a cigarettát és az alkoholt, illetve jó társas kapcsolatokat kiépítened, még most se késő ezeket elkezdeni. 40 évesen 23, 50 évesen 21, 60 évesen pedig 18 plusz évet adhat az a nyolc életmódbeli jótanács, amelyet érdemes betartanod, még akkor is, ha krónikus betegségben szenvedsz – írja a CNN.

A jó társas kapcsolatok is meghosszabbítják az életet. Fotó: Getty Images

Az Amerikai Táplálkozástudományi Társaság Nutrition 2023 elnevezésű éves találkozóján bemutatott tanulmány közel 720 ezer, 40 és 99 év közötti veterán katona életmódját vizsgálta. Az eredmények alapján elmondható: ha valaki 40 évesen akár csak egyetlen egészséges életmódbeli tanácsot is hozzáad az életéhez, azzal további 4,5 évnyi élettartammal jutalmazza meg magát. Ha pedig kettőt tart be, akkor már 7 évvel tovább élhet. Ahogy a további életmódváltások száma emelkedett, úgy nőttek a veteránok plusz évei is. A vizsgálatot nőknél is elvégezték nagyjából ugyanilyen eredménnyel.

És akkor íme a 8 tanács fontossági sorrendben:

1. Mozogj minél többet! Aki rendszeresen végez testmozgást, 46 százalékkal csökkentheti a bármilyen okból bekövetkező korai elhalálozás veszélyét.

2. Válj meg a függőséget okozó kábítószerektől! Ez ugyanis 38 százalékkal csökkenti a korai halálozás kockázatát.

3. Tedd le a cigit! A dohányzásról való leszokás az élet bármely szakaszában jelentős egészségügyi előnyökkel jár.

4. Csökkentsd a stresszt! A szakértők szerint a negatív stressz pusztító következményekkel jár az egészségre nézve.

5. Amennyire lehet, kövess növényi alapú étrendet! Nem kell feltétlenül vegetáriánusnak lenned, de fogyassz minél több zöldséget és teljes kiőrlésű gabonafélét, illetve a legjobb, ha elsajátítod a leveles zöldségekben gazdag mediterrán konyha alapjait.

6. Kerüld az alkoholt! A tanulmányok szerint még a mérsékelt ivók is veszélyben vannak.

7. Aludj jól és eleget! Ez azt jelenti, hogy igyekezz mindennap legalább hét-kilenc órát alvással tölteni.

8. Vedd körül magad azokkal, akikkel jól érzed magad! A pozitív társas kapcsolatok ugyanis szintén hozzájárulnak a hosszú élethez, míg a magány és az elszigeteltség rombolja az egészséget.